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EVENTI | 14 giugno 2026, 15:52

Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO

Il clou sarà la serata con la sfilata medioevale

Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO Ermanno Orsi

Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO Ermanno Orsi

Sport, cultura, tradizione, due giorni di festa a Crevacuore, ieri sabato 13 giugno e oggi, domenica con gli Scacchi Viventi. Tra banchetti di prodotti artigianali e il 5° Torneo Semilampo di scacchi a tavolo. 

Dopo la sagra del canestrello e gli spettacoli di ieri, oggi a Crevacuore andrà in scena un ricco programma contrassegnato da banchetti, aree truccabimbi, sagre, spettacoli teatrali e aperitivi di comunità. 

Il clou sarà la serata con la sfilata medioevale e il grande spettacolo di fuoco, con estrazione finale dei biglietti della lotteria.  


 

Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO Ermanno Orsi

Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO Ermanno Orsi

Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO Ermanno Orsi

Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO Ermanno Orsi

Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO Ermanno Orsi

Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO Ermanno Orsi

Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO Ermanno Orsi

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s.zo.

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