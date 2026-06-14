Gli scacchi viventi tornano in piazza a Crevacuore FOTO e VIDEO

Sport, cultura, tradizione, due giorni di festa a Crevacuore, ieri sabato 13 giugno e oggi, domenica con gli Scacchi Viventi. Tra banchetti di prodotti artigianali e il 5° Torneo Semilampo di scacchi a tavolo.
Dopo la sagra del canestrello e gli spettacoli di ieri, oggi a Crevacuore andrà in scena un ricco programma contrassegnato da banchetti, aree truccabimbi, sagre, spettacoli teatrali e aperitivi di comunità.
Il clou sarà la serata con la sfilata medioevale e il grande spettacolo di fuoco, con estrazione finale dei biglietti della lotteria.