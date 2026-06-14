Prenoti, paghi e la vacanza non esiste: attenti alla truffa che colpisce chi organizza le ferie

Con l’arrivo della stagione estiva, tornano nuove metodologie di truffe web ai danni degli utenti.

Come riportato dal sito ufficiale della Polizia Postale, sono in rete siti web fraudolenti che si presentano come agenzie di viaggio, creando siti web identici a quelli reali, aprendo partite IVA e utilizzando numeri telefonici - fissi e mobili – che erano in uso ad attività esistenti, per apparire il più possibile credibili.

“Queste piattaforme – spiegano - propongono offerte di viaggio particolarmente vantaggiose, invitando gli utenti a effettuare prenotazioni o pagamenti online. Ma, una volta effettuato il pagamento, il servizio si rivela inesistente: è una truffa. Si tratta di un tentativo di frode volto a sottrarre denaro sfruttando l’apparente autenticità dei contatti indicati”.

Tra i consigli vi è sempre quello di verificare sempre l’autenticità del sito attraverso canali ufficiali. “A ciò se ne aggiungono altri – riportano – Non fidarsi di offerte eccessivamente vantaggiose e non effettuare pagamenti senza aver verificato l’agenzia. Inoltre, contattare direttamente l’azienda tramite riferimenti ufficiali e, in casi di dubbi, interrompere la procedura segnalando il sito”.