Martedì 16 giugno, alle 16.30, la Biblioteca di Vigliano Biellese ospiterà l'ultimo incontro del ciclo che, con cadenza mensile, in questa prima metà del 2026, è stato espressamente alle famiglie con bambini da 3 ai 6 anni, con letture animate e con l'uso del "kamishibai".
Il teatrino kamishibai è una modalità di lettura di storie animate, i bambini e le bambine possono ascoltare e, contemporaneamente, vedere le tavole illustrate come se si stesse leggendo un libro. Il kamishibai nasce dalla cultura Giapponese nel XII secolo nei templi buddisti come metodo di narrazione per analfabeti. Ha raggiunto la sua massima popolarità tra gli anni 1920-1950 come forma di narrazione ambulante.
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Circondario | 14 giugno 2026, 07:50
Vigliano, ultimo appuntamento di letture animate e kamishibai in Biblioteca
Martedì 16 giugno, alle 16.30, la Biblioteca di Vigliano Biellese ospiterà l'ultimo incontro del ciclo che, con cadenza mensile, in questa prima metà del 2026, è stato espressamente alle famiglie con bambini da 3 ai 6 anni, con letture animate e con l'uso del "kamishibai".
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