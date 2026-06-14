A Oropa il raggruppamento del Corpo Italiano di soccorso dell'ordine di Malta Piemonte FOTO

Sabato 13 giugno, presso il santuario della Beata Vergine di Oropa, si è tenuta la giornata del raggruppamento Piemonte, del corpo Italiano di soccorso dell'ordine di Malta che conta circa 250 volontari, suddivisi in cinque gruppi.

Alla giornata sono intervenuti i vertici nazionali del corpo, ovvero il consigliere Filippo Seccamani, il direttore nazionale Luigi Di Iorio e l'assistente spirituale nazionale Don Riccardo Santagostino Baldi.

I numerosi volontari intervenuti, provenienti dai gruppi di Biella, Torino, Casale, Verbano Cusio Ossola e Viguzzolo, hanno partecipato ad un incontro con i vertici nazionali aventi a tema il nuovo corso del CISOM.

Nel medesimo contesto è stato presentato dal capo raggruppamento Pietro Brovarone, il progetto Oropa che coinvolgerà tutti i volontari del raggruppamento. Il progetto, in accordo con il santuario, prevede la presenza di soccorritori del CISOM nelle domeniche di luglio e agosto per l'assistenza sanitaria ai pellegrini.

La giornata è, poi, proseguita con il pranzo e si è conclusa con la partecipazione di tutti i volontari al pontificale tenuto da Monsignor Ravinale, insieme ai partecipanti al pellegrinaggio del Sovrano militare ordine di Malta.

In conclusione della celebrazione religiosa il vescovo Ravinale ha benedetto tutti i mezzi di soccorso della raggruppamento che erano stati posizionati davanti alla Basilica superiore.