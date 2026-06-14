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EVENTI | 14 giugno 2026, 16:52

Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia FOTO

Graditissima è stata la partecipazione del Sindaco di Biella, Marzio Olivero

Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia

Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia

Nei giorni 13 e 14 giugno si è tenuto a Gorizia il XXXII° Raduno Nazionale dell'Artiglieria.

La Sezione An.Art.I. di Biella e la Sezione Comunale di Cavaglià hanno sfilato tra i 1500 Artiglieri presenti, con un bel numero di  Soci Artiglieri. 

Graditissima è stata la partecipazione del Sindaco di Biella, Marzio Olivero, Artigliere del 10° Gruppo Avisio Artiglieria da campagna semovente, che ha sfilato accanto al Labaro dell'Associazione della Regione Piemonte ed al Presidente Regionale Generale di Brigata Luigi Ghezzi. 

Come il nostro motto: "Sempre e Dovunque" siamo stati presenti a Gorizia.

Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia

Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia

Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia

Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia

Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia

Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia

Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia

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c.s., s.zo.

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