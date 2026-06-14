Biella si fa Onore al Raduno Nazionale dell'Artiglieria di Gorizia FOTO

Nei giorni 13 e 14 giugno si è tenuto a Gorizia il XXXII° Raduno Nazionale dell'Artiglieria.
La Sezione An.Art.I. di Biella e la Sezione Comunale di Cavaglià hanno sfilato tra i 1500 Artiglieri presenti, con un bel numero di Soci Artiglieri.
Graditissima è stata la partecipazione del Sindaco di Biella, Marzio Olivero, Artigliere del 10° Gruppo Avisio Artiglieria da campagna semovente, che ha sfilato accanto al Labaro dell'Associazione della Regione Piemonte ed al Presidente Regionale Generale di Brigata Luigi Ghezzi.
Come il nostro motto: "Sempre e Dovunque" siamo stati presenti a Gorizia.