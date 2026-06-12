Veglio, inaugurata la Zipline del Parco Avventura, un valore aggiunto per il Biellese e il Piemonte FOTO e VIDEO

Questa mattina si è tenuta la Conferenza Stampa di inaugurazione della Zipline del Parco Avventura di Veglio (Biella), una nuova attrattiva che aggiunge un tassello di valore all’esperienza turistica biellese e piemontese. Ma che cos’è una Zipline? È un’attrazione che consiste in una fune d'acciaio tesa tra due punti posti a quote diverse, lungo la quale si scivola tramite un'apposita imbracatura e una carrucola. Si tratta di un’esperienza che permette di sorvolare la valle sottostante e godere di un panorama senza precedenti.

Progettata per il lancio di due persone contemporaneamente, la Zipline di Veglio è la prima a livello nazionale dotata di due cavi paralleli. Il tiro delle funi, che collega i comuni di Veglio e di Valdilana, rappresenta molto più di un’attrazione adrenalinica e di divertimento: è un passo importante per l’attrattività del territorio biellese e rappresenta simbolicamente la collaborazione proficua tra più enti, con l’obiettivo di attrarre un pubblico non solo locale, ma anche nazionale e internazionale.

Decisivo per la realizzazione del progetto è stato il supporto di GAL Montagne Biellesi, rappresentato dal Presidente Francesca Delmastro Delle Vedove: “Il nostro ente finanzia delle realtà per una visione e un sogno comuni: la promozione turistica del Biellese. L’inaugurazione della Zipline di Veglio è prova tangibile della crescita graduale del nostro territorio in questo campo e Gal Montagne Biellesi è stato e continuerà a essere di supporto per queste iniziative. Investimento privato e pubblico devono cooperare, affinché si possano raggiungere simili risultati concreti”, ha dichiarato.

Presente alla Conferenza anche il Consigliere Regionale Davide Zappalà: “La Regione Piemonte ha avuto un aumento di arrivi del 7,5 % nell’ultimo periodo. Quello di oggi è un tassello che dà un valore aggiunto alla Provincia di Biella in campo di turismo. Stiamo muovendo nuovi passi nella giusta direzione, grazie soprattutto agli investimenti degli imprenditori e alle Istituzioni che li supportano”. Sulla stessa linea Elisa Pollero, Vicepresidente della Provincia di Biella, che è intervenuta sottolineando l’importanza delle connessioni e della collaborazione: “La nostra ambizione e la nostra sfida è promuovere il turismo e creare connessioni con le realtà extraprovinciali”, ha spiegato.

Inoltre, presenti anche Laura Zegna dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi, diversi sindaci biellesi e alcune Istituzioni. Come ha sottolineato Davide Cappio, Presidente dell’Unione Montana, le connessioni sono il tema portante per realizzare qualsiasi traguardo turistico territoriale. Nella stessa misura è fondamentale anche la volontà di continuare a crescere in maniera costante e graduale: “La realtà del Parco Avventura di Veglio è esempio di quell’imprenditorialità di cui abbiamo bisogno nel Biellese – ha dichiarato il sindaco di Veglio, Nicola Marzolla -. Oggi tagliamo un altro traguardo, ma bisogna continuare a pensare a come migliorarsi per progredire e crescere”.