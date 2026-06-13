Biella, nuovo volto al parco Arequipa: inaugurati i nuovi cartelli con il linguaggio della CAA FOTO e VIDEO

Nuovo volto per il parco giochi Arequipa di Biella. Nella mattinata di oggi, 13 giugno, è stata posata la nuova cartellonistica con il linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Si tratta di un progetto che porta la firma del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi presentato a Palazzo Oropa lo scorso aprile. Nello specifico, è presente una "supermappa”, posta all'ingresso dell'area verde, assieme a tante targhe posizionate sui giochi presenti, come l'altalena, lo scivolo e molti altri.

Sono strumenti volti a supportare la comunicazione di bambini e persone con difficoltà di linguaggio, attraverso simboli, immagini, tabelle e dispositivi tecnologici. Non sostituisce il linguaggio verbale ma lo integra e lo supporta, aprendo nuove possibilità di espressione e comprensione, come riportato dall’assessore all’Istruzione Livia Caldesi, presente assieme alla collega Isabella Scaramuzzi, al corpo docenti e a molti cittadini.

Come riportato nel corso della cerimonia, i disegni sono uno strumento potente: un vero e proprio “ponte” comunicativo, oltre a essere un regolatore emotivo e un mezzo per esprimere il proprio mondo interiore.