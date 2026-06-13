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Biella | 13 giugno 2026, 18:00

Biella, pollici in alto per Conifer 2026: giovani protagonisti tra musica, sport e performance FOTO e VIDEO

Questa giornata è inserita nell’edizione 2026 del Festival dei Giovani.

Biella, pollici in alto per Conifer 2026: giovani protagonisti tra musica, sport e performance (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it)

Biella, pollici in alto per Conifer 2026: giovani protagonisti tra musica, sport e performance (servizio di Massimo Giacobbe per newsbiella.it)

Una manifestazione che unisce le attività sportive, con le esibizioni musicali e le performance dal vivo. È il ricco programma di Conifer 2026, l’evento rivolto alle nuove generazioni e promosso da Biella Giovani e Futuro APS, andato in scena nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, a Città Studi, nel comune di Biella. 

La partecipazione è stata notevole, evidente il gradimento e l’entusiasmo dei ragazzi, pronti a sfidarsi nelle diverse discipline sportive. Questa giornata è inserita nell’edizione 2026 del Festival dei Giovani.

g. c.

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