Scuola Pallavolo Biellese, l’addio di coach Simone Marangio

Si separano le strade della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti e di coach Simone Marangio.

Tre stagioni alla guida di diverse formazioni arancioblu: un periodo ricco di soddisfazioni, in cui il tecnico ha contribuito in maniera importante alla crescita e alla valorizzazione dei ragazzi del settore giovanile. Molti di loro hanno anche avuto l’opportunità di approdare in Serie D, nella “pallavolo dei grandi”.

Dopo quasi due decenni di esperienze sulle panchine del Piemonte - da Torino a Casale, passando per Asti, Alba e il Biellese, sia in campo maschile che femminile - ora il coach si appresta ad affrontare una nuova avventura fuori regione. A lui va il sentito ringraziamento da parte di tutta la società per il grande lavoro quotidiano in palestra, svolto sempre con professionalità, passione e impegno.

Il ringraziamento societario da parte del direttore sportivo Oscar Zaramella: «Siamo sinceramente grati a coach Simone Marangio, perché in queste ultime tre stagioni ha collaborato in maniera importante allo sviluppo dei nostri giocatori più giovani. Ha dato tanto alla SPB e siamo estremamente felici di aver condiviso un pezzo di strada insieme a lui. Proprio per questo motivo gli mandiamo un grande “in bocca al lupo”, per la sua prossima avventura e per il proseguimento della sua carriera di allenatore».