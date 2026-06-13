Giornata nera sulle strade di Biella: 4 feriti e 7 incidenti

4 feriti e 7 sinistri stradali. È il bilancio della giornata di ieri, 12 giugno, che ha visto la nostra provincia teatro di diversi incidenti.

A Tollegno, a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, si sono verificati due scontri tra un’auto e una moto per una mancata precedenza. Ad avere la peggio due centauri, un anziano di 82 anni e una 26enne, subito trasportati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Nessun ferito, invece, nell’impatto tra un’autovettura e un motociclo nel comune di Netro mentre a Cossato un altro giovane, a bordo di una moto, è stato accompagnato all’ospedale, in codice verde, a seguito di una collisione con un altro mezzo.

Sinistro autonomo, invece, per un uomo in bici, subito assistito dal 118, nel territorio di Occhieppo Superiore. Infine, a Biella e Cossato, due auto veicoli avrebbero urtato alcune auto in sosta e avrebbero proseguito la loro corsa. Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai militari dell’Arma per delineare i contorni delle vicende.