Scontro tra auto e moto a Quaregna Cerreto, coinvolto un ultraottantenne

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri sabato 13 giugno a Quaregna Cerreto, dove un'autovettura e una motocicletta sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

L'allarme è stato lanciato al numero unico per le emergenze 118, che ha inviato sul posto un equipaggio in codice giallo per prestare assistenza alle persone coinvolte. Il sinistro è avvenuto in una strada del comune di Quaregna Cerreto.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mottalciata, che hanno richiesto il supporto di una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Cossato per l'effettuazione degli accertamenti etilometrici previsti dalla normativa.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, nell'incidente sono rimasti coinvolti una Honda HR-V condotta da un uomo classe 1939 residente a Cossato e una motocicletta Harley-Davidson guidata da un uomo nato nel 1966 e residente in Valle d'Aosta.

Le operazioni di soccorso e i rilievi si sono conclusi nel giro di poche ore. I mezzi sono stati rimossi dalla carreggiata e la circolazione è stata regolarmente ripristinata.

Da una prima ricostruzione sembra che nessuno dei coinvolti abbia riportato lesioni gravi o tali da far temere per la vita. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto.