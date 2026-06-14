Biella - Juventus Women, la società bianconera conferma la gare al Pozzo anche per la nuova stagione

La Città di Biella conferma la prosecuzione dell'accordo con la Juventus che consentirà alla prima squadra femminile bianconera di disputare anche nella stagione sportiva 2026/2027 le proprie gare casalinghe allo stadio comunale La Marmora-Pozzo.

Giunta alla quarta stagione complessiva di collaborazione, l'intesa consolida un percorso avviato nel 2023 che ha contribuito a portare a Biella il grande calcio femminile nazionale e internazionale, con il campionato di Serie A e la Champions League, valorizzando al tempo stesso l'impianto cittadino e offrendo alla città una vetrina di prestigio.

Nel corso di questi anni lo stadio Pozzo ha ospitato sfide di alto livello, compresa la stagione 2024/2025 culminata con la conquista dello scudetto da parte della Juventus Women davanti al pubblico di Biella. La prosecuzione dell'accordo testimonia la soddisfazione reciproca delle parti e la volontà di proseguire un percorso fondato sulla collaborazione e sulla valorizzazione dello sport femminile.

L'intesa prevede inoltre la prosecuzione delle attività di manutenzione del terreno di gioco, eseguite dal club stesso, che hanno consentito di mantenere il manto erboso in condizioni ottimali.

Parallelamente, l'Amministrazione comunale sta completando gli interventi sulla tribuna ovest laterale dello stadio, che consentiranno di incrementare la capienza dell'impianto di circa 600 posti.

Il sindaco Marzio Olivero dichiara: «La conferma di Juventus Women a Biella rappresenta un risultato importante per la nostra città. In questi anni abbiamo dimostrato di poter ospitare eventi sportivi di primo piano, garantendo qualità organizzativa e strutture all'altezza. Desidero ringraziare la Juventus per la fiducia che continua ad accordare a Biella e alla nostra amministrazione: una scelta che rafforza il ruolo della città nel panorama del calcio femminile e contribuisce a promuovere il nostro territorio ben oltre i confini locali.»

L'assessore allo Sport Giacomo Moscarola aggiunge: «Quando questa esperienza è iniziata, nel 2023, avevamo l'obiettivo di costruire una collaborazione solida e duratura. Oggi possiamo dire che quella scelta si è rivelata vincente: lo stadio ha ospitato appuntamenti di grande richiamo e il rapporto con Juventus si è consolidato stagione dopo stagione. Inoltre l’accordo, numeri alla mano, conferma una collaborazione che produce benefici sportivi, promozionali e di immagine per la città. Continueremo ad investire sull'impianto e sulla sua crescita per garantire condizioni sempre migliori agli atleti e al pubblico.»