Oltre mille persone al Lago di Viverone per la prima Ocean M d’Italia: la M Lifesaving Challenge conquista atleti e pubblico FOTO

PIVERONE – Una giornata che resterà nella memoria del lifesaving italiano. Sabato 13 giugno il Lago di Viverone ha ospitato la prima edizione della M Lifesaving Challenge, la prima competizione italiana di Ocean M, organizzata dalla ASD Nuotatori Canavesani. Un evento innovativo che ha saputo unire sport, territorio, inclusione e spettacolo, richiamando oltre mille persone tra atleti, accompagnatori, famiglie e appassionati lungo le rive del lago.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 16 società sportive provenienti da tutta Italia e dall’estero, con atleti arrivati da Germania, Svizzera, Polonia e Spagna. Fondamentale il contributo di oltre 30 volontari che hanno reso possibile una giornata impeccabile sotto il profilo organizzativo e della sicurezza.

La prima Ocean M italiana La M Lifesaving Challenge ha portato per la prima volta in Italia il format Ocean M, una gara ad eliminazione diretta che combina nuoto, tavola e surfski in un percorso a forma di "M" disegnato sulle acque del Lago di Viverone. Dopo batterie e semifinali estremamente combattute, la vittoria maschile è andata a Diego Ferrari (Amici Nuoto Riva), davanti a Lorenzo Omero (Sportiva Sturla) e al giovanissimo Matteo Pizzorno (Rari Nantes Cairo). In campo femminile si è imposta la tedesca Anna-Fiona Volz (DLRG Nieder-Olm/Wörrstadt), davanti a Maddalena Daraio (SA-FA 2000) e Flaminia Monti (Fiamme Oro). Ottimo anche il risultato degli atleti della ASD Nuotatori Canavesani, società organizzatrice dell'evento, capaci di raggiungere le finali con Giovanni Mattiacci, 6° assoluto tra gli uomini, e Clarisse Angelica Mucci, 8ª assoluta tra le donne. Altri atleti canavesani hanno raggiunto le semifinali confermando la crescita del movimento locale.

Grande successo anche per la M Swim Challenge

Accanto alla prova principale si è svolta la M Swim Challenge, manifestazione aperta ad atleti di tutte le età e livelli. Tra gli uomini il successo assoluto è andato a Federico Roffino, seguito da Enrico Piacenza e dal tedesco Johannes Franck. Tra le donne ha vinto Maddalena Daraio davanti a Cristina Floris e Glenda Gheltrito. Tra gli Esordienti si sono imposti Leonardo Zatelli e Ginevra Lucianaz. Particolarmente significativo il momento dedicato all’inclusione, con la partecipazione di atleti con disabilità che hanno preso parte alla manifestazione affiancati dai propri compagni di squadra, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere uno straordinario strumento di integrazione e crescita.

Sport, ambiente e promozione del territorio La giornata non è stata soltanto competizione sportiva. Il Village della M Lifesaving Challenge e i "Dialoghi sul Lago" hanno animato il lungolago di Anzasco con incontri dedicati all’ambiente, alla cultura, alla sicurezza e alla valorizzazione del territorio. Sul palco si sono alternati Paolo Ghiggio, la dottoressa Gianna Betta, Matteo Sonza Reorda, l’Associazione Violetta e numerosi ospiti che hanno raccontato il Lago di Viverone da prospettive diverse, contribuendo a trasformare l’evento in una vera festa del territorio.

Le parole degli organizzatori

"Vedere atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero sfidarsi sul Lago di Viverone è stato emozionante. Questo è solo l'inizio di un percorso che vuole portare il lifesaving oceanico sempre più vicino alle persone. " Così commentano Sabrina Giacoletto e Luca Motto Ros, ideatori e organizzatori della manifestazione. Con il sostegno d