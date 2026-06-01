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EVENTI | 01 giugno 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo a Biella e nel Biellese nel we del 29, 30 e 31 maggio

Gli eventi a Biella e nel Biellese

Newsbiella.it, ecco cosa è successo a Biella e nel Biellese nel we del 29, 30 e 31 maggio

Newsbiella.it, ecco cosa è successo a Biella e nel Biellese nel we del 29, 30 e 31 maggio

CRONACA

- Aggressione nel carcere di Biella, due agenti feriti: i sindacati chiedono interventi urgenti

- Tragico incidente sulla Cossato-Valle Mosso, a perdere la vita un 85enne di Valdilana

- Spento in serata l’incendio boschivo tra i comuni di Curino e Sostegno FOTO e VIDEO

- Documenti d'identità manomessi per estrarre i microchip, denunciato un giovane

- Biella, escursionista scivola nel torrente e resta ferita vicino al sentiero del Gorgomoro FOTO

- Donna di Pralungo derubata vicino al cimitero, coppia in fuga fermata nel Vercellese

- Macellazione abusiva in Valle Elvo, denunciato un 53enne dai Carabinieri Forestali

- Maxi operazione antidroga a Biella: 5 arresti, 10 denunce e sequestri di stupefacenti e armi

- Incidente a Zubiena, coinvolti un’auto e una moto

- Biella, segnalata rissa al luna park: una ventina di persone coinvolte, indagini in corso

- 15enne disperso nel Sesia, in supporto anche i Vigili del Fuoco di Biella

- Donna scivola sul sentiero per Oropa: soccorsa da Vigili del Fuoco e 118

- Pray, frontale tra Honda Jazz e Range Rover: ferito un 96enne

- Valdilana, motociclista prende la curva larga e finisce contro un'auto

- Valle Mosso, centra una grande buca e cade in moto

ECONOMIA

- Vesta Piemonte: assegnati a 20mila famiglie i buoni diretti per pagare asili, scuola, sport e attività

- Confindustria, la delegazione biellese all'Assemblea nazionale

BENESSERE E SALUTE

- Casa della Comunità di Valdilana, da oggi al via i primi servizi

SPORT

- Il Gruppo Sportivo Tollegno saluta Il coach Gregorio Bertoni

- Rhythmic School, pubblico delle grandi occasioni per la festa di fine corsi

- Salussola Volley guarda al futuro: crescita, giovani e un progetto che coinvolge tutto il territorio

- Pugilistica Biella Boxe, grande prova per Leonardo Bergo: la cintura è tua

- Medaglie e buone prove per Valdigne Triathlon, Costanza Antoniotti in gara alla Coppa Europa FOTO

- A Candelo il “Trofeo Città di Candelo”: sport e partecipazione nella serata podistica FOTO e VIDEO

- Bocce, Alto Piemonte: classifica e verdetti in Seconda e Terza Categoria a due giornate dal termine

- San Secondo Bennese protagonista nella notturna della Bocce Valdengo

- SPB, "Siamo di nuovo in Serie B!" FOTO

- Davide Bozzo Rolando primo al doppio targa di Alpignano

- Al Golf "Le Betulle" la gara Paolo Tintori’s friends FOTO

- APD Pietro Micca conquista il primo posto a HYROX Rimini Wellness 2026 e vola ai Mondiali di Stoccolma FOTO

- Karate: Martina Ciliesa sfiora il podio ai campionati italiani

- Se il sogno di molti maratoneti è correre la Maratona di New York, quello dei più esperti è completare il circuito delle Major

EVENTI

- Biella punta sui giovani: dal Drive In, alla GDA, a Conifer, torna il Festival dei Giovani FOTO e VIDEO

- “Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone FOTO

- A Vigliano la processione mariana FOTO

- Valdengo in Festa prosegue tra sport e arte FOTO e VIDEO

- L’Auditorium di Palazzo Altieri intitolato a Maurizio Sella

- Una panchina rossa nel cuore della comunità: Sordevolo dice no alla violenza sulle donne FOTO

- Una mattinata di sport e crescita: a Biella la Festa del Calcio Giovanile FOTO e VIDEO

- Il fascino intramontabile delle Lancia Stratos conquista Biella: lo spettacolo del Lana Revival tra Piazza Vittorio Veneto e Via Lamarmora FOTO e VIDEO

- Il ruggito della Stratos fa vibrare Biella: al Lana Revival il suono della passione e l'omaggio a Sandro Munari VIDEO

- Cossato, le Volontarie del Riciclo Auser in piazza con i manufatti solidali

- A Casapinta la tradizionale messa di chiusura del mese di maggio FOTO

- Lessona, il sindaco Cambiè: “Siamo noi a scrivere la Costituzione” ai 70 anni degli Alpini FOTO e VIDEO

- Gran ballo di fine anno scolastico a Villa Cernigliaro a Sordevolo FOTO

BENESSERE E SALUTE

- 31 maggio: Giornata mondiale senza tabacco

- Zanzare, torna l’estate: prevenzione e nuove strategie nel 2026

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