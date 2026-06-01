Newsbiella.it, ecco cosa è successo a Biella e nel Biellese nel we del 29, 30 e 31 maggio

CRONACA
- Aggressione nel carcere di Biella, due agenti feriti: i sindacati chiedono interventi urgenti
- Tragico incidente sulla Cossato-Valle Mosso, a perdere la vita un 85enne di Valdilana
- Spento in serata l’incendio boschivo tra i comuni di Curino e Sostegno FOTO e VIDEO
- Documenti d'identità manomessi per estrarre i microchip, denunciato un giovane
- Biella, escursionista scivola nel torrente e resta ferita vicino al sentiero del Gorgomoro FOTO
- Donna di Pralungo derubata vicino al cimitero, coppia in fuga fermata nel Vercellese
- Macellazione abusiva in Valle Elvo, denunciato un 53enne dai Carabinieri Forestali
- Maxi operazione antidroga a Biella: 5 arresti, 10 denunce e sequestri di stupefacenti e armi
- Incidente a Zubiena, coinvolti un’auto e una moto
- Biella, segnalata rissa al luna park: una ventina di persone coinvolte, indagini in corso
- 15enne disperso nel Sesia, in supporto anche i Vigili del Fuoco di Biella
- Donna scivola sul sentiero per Oropa: soccorsa da Vigili del Fuoco e 118
- Pray, frontale tra Honda Jazz e Range Rover: ferito un 96enne
- Valdilana, motociclista prende la curva larga e finisce contro un'auto
- Valle Mosso, centra una grande buca e cade in moto
ECONOMIA
- Vesta Piemonte: assegnati a 20mila famiglie i buoni diretti per pagare asili, scuola, sport e attività
- Confindustria, la delegazione biellese all'Assemblea nazionale
BENESSERE E SALUTE
- Casa della Comunità di Valdilana, da oggi al via i primi servizi
SPORT
- Il Gruppo Sportivo Tollegno saluta Il coach Gregorio Bertoni
- Rhythmic School, pubblico delle grandi occasioni per la festa di fine corsi
- Salussola Volley guarda al futuro: crescita, giovani e un progetto che coinvolge tutto il territorio
- Pugilistica Biella Boxe, grande prova per Leonardo Bergo: la cintura è tua
- Medaglie e buone prove per Valdigne Triathlon, Costanza Antoniotti in gara alla Coppa Europa FOTO
- A Candelo il “Trofeo Città di Candelo”: sport e partecipazione nella serata podistica FOTO e VIDEO
- Bocce, Alto Piemonte: classifica e verdetti in Seconda e Terza Categoria a due giornate dal termine
- San Secondo Bennese protagonista nella notturna della Bocce Valdengo
- SPB, "Siamo di nuovo in Serie B!" FOTO
- Davide Bozzo Rolando primo al doppio targa di Alpignano
- Al Golf "Le Betulle" la gara Paolo Tintori’s friends FOTO
- APD Pietro Micca conquista il primo posto a HYROX Rimini Wellness 2026 e vola ai Mondiali di Stoccolma FOTO
- Karate: Martina Ciliesa sfiora il podio ai campionati italiani
- Se il sogno di molti maratoneti è correre la Maratona di New York, quello dei più esperti è completare il circuito delle Major
EVENTI
- Biella punta sui giovani: dal Drive In, alla GDA, a Conifer, torna il Festival dei Giovani FOTO e VIDEO
- “Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone FOTO
- A Vigliano la processione mariana FOTO
- Valdengo in Festa prosegue tra sport e arte FOTO e VIDEO
- L’Auditorium di Palazzo Altieri intitolato a Maurizio Sella
- Una panchina rossa nel cuore della comunità: Sordevolo dice no alla violenza sulle donne FOTO
- Una mattinata di sport e crescita: a Biella la Festa del Calcio Giovanile FOTO e VIDEO
- Il fascino intramontabile delle Lancia Stratos conquista Biella: lo spettacolo del Lana Revival tra Piazza Vittorio Veneto e Via Lamarmora FOTO e VIDEO
- Il ruggito della Stratos fa vibrare Biella: al Lana Revival il suono della passione e l'omaggio a Sandro Munari VIDEO
- Cossato, le Volontarie del Riciclo Auser in piazza con i manufatti solidali
- A Casapinta la tradizionale messa di chiusura del mese di maggio FOTO
- Lessona, il sindaco Cambiè: “Siamo noi a scrivere la Costituzione” ai 70 anni degli Alpini FOTO e VIDEO
- Gran ballo di fine anno scolastico a Villa Cernigliaro a Sordevolo FOTO
BENESSERE E SALUTE
- 31 maggio: Giornata mondiale senza tabacco
- Zanzare, torna l’estate: prevenzione e nuove strategie nel 2026