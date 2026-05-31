SPB, "Siamo di nuovo in Serie B!" FOTO

Missione compiuta: la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti è di nuovo in Serie B!

La prima squadra ha scartato ai Playoff il regalo che aveva già impacchettato in campionato, chiuso con 12 punti di vantaggio sulle inseguitrici.

All’impresa di Acqui Terme è seguito il 3-1 casalingo nel solito derby contro il GS Pavic Volley dei tanti ex, in un PalaPajetta gremito e rumorosissimo. Una prestazione in crescendo, dopo due set iniziali equilibrati e combattuti.

Il peso era tutto sulle spalle della Ilario Ormezzano Sai SPB, mentre i novaresi - già tagliati fuori dai giochi - hanno approcciato con più serenità la gara, sbagliando poco al servizio e in attacco. Il primo parziale è andato meritatamente a loro, mentre il secondo - a conti fatti, quello decisivo - si è risolto con un 30-28 per cuori fortissimi.

Con l’aumentare del caldo e della fatica, a far la differenza è stato il duro lavoro degli scorsi mesi: alla lunga il Pavic è sceso di giri mentre gli arancioblu hanno cambiato marcia. Dopo la spallata netta nel finale di terzo set, nel quarto non c’è stata storia.

Può partire la festa: Biella è in Serie B!

COMMENTI

Il commento di coach Milo ZANARDO: «Questo è sicuramente il risultato del nostro gigantesco impegno in palestra, fatto di quattro allenamenti alla settimana. Acqui Terme ci aveva già insegnato che a questo punto nessuno ti regala niente, dovevamo conquistare tutto con le nostre sole mani e così è stato. Dopo l’ultimo pallone ero abbastanza incredulo, non c’è stato un momento di pausa nelle ultime due settimane. Stare 15 giorni senza giocare ha inciso certamente, ma alla fine è andato tutto bene. Ce l’abbiamo fatta!».

Aggiunge capitan Filippo AGOSTINI: «La partita è stata veramente tirata. Ci aspettavamo da loro questo tipo di aggressività, perché venivano a Biella senza nulla da perdere e infatti hanno giocato sciolti, facendo vedere che sono una squadra fortissima. Hanno difeso buttandosi ovunque e all’inizio abbiamo ovviamente pagato lo scotto di questa loro mentalità. Come ad Acqui Terme siamo riusciti a unirci, a fare gruppo e siamo andati avanti compatti lottando su ogni palla. Abbiamo cominciato a vincere le azioni lunghe, poi il Pavic ha mollato fisicamente: d’altronde ci alleniamo dall’inizio della stagione con sessioni quasi quotidiane, anche di due ore e mezza. Il lavoro paga sempre, bravi tutti! Qualcuno non aveva mai giocato i Playoff ma ha reagito benissimo. Lo staff e i dirigenti ci hanno sempre seguito, è una bellissima emozione. Grazie di cuore a tutti!».

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Abbiamo giocato questi Playoff con ragazzi alla prima esperienza, non tutti sapevano gestire questo tipo di pressione. Abbiamo sfidato due ottime squadre, noi eravamo consapevoli dei nostri mezzi. Avevamo un po’ il freno a mano tirato ma ci può stare. Questo è un premio alla città di Biella e alla nostra società, che ci sostiene. Ora festeggiamo e nei prossimi giorni ripartiremo. Grazie di cuore al numerosissimo pubblico, si è fatto sentire! Le premesse per fare bene in Serie B ci sono, dovremo potenziarci ma confidiamo di crescere ancora e costruire una squadra che possa fare un campionato dignitoso. Complimenti ai ragazzi!».

La coordinatrice Giusi CENEDESE: «Questa stagione non è iniziata in maniera semplice, per tutta una serie di motivi. Siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, giocando dei Playoff con una formula parecchio impegnativa: sono state due gare decisamente toste, i ragazzi erano preparati ma hanno comunque patito un pizzico di emozione, ad Acqui Terme ma anche contro il Pavic. Complimenti anche a loro, sono stati dei validi avversari. Siamo di nuovo in Serie B, speriamo di fare un bel percorso. Ci penseremo, grazie a tutti per il supporto!».

TABELLINO

PLAYOFF di Serie C – 3° giornata

PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB - Erreesse GS Pavic Volley 3-1

(20-25/30-28/25-22/25-13)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 2, Vicario 2, Agostini 25, Sensi 14, Stragiotti, Antonov 9, Maretti, Graziano 7, Despaigne 28, Castrovilli, Carlotto (L1), Murdaca (L2).

Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.

CLASSIFICA

Girone PLAYOFF – Serie C 2025/26