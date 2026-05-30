Una mattinata di sport e crescita: a Biella la Festa del Calcio Giovanile FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Si è conclusa nella tarda mattinata di oggi, sabato 30 maggio, allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella, la quarta edizione della Festa del Calcio Giovanile, appuntamento dedicato al calcio di base e ai suoi valori educativi, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Biella in collaborazione con il Comitato Regionale FIGC-LND e il Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

La manifestazione ha coinvolto atleti e atlete delle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, insieme alle squadre femminili Under 12 e Under 15 del territorio, in una mattinata interamente dedicata a sport, socialità e crescita condivisa.

L’evento si è aperto con la sfilata delle società partecipanti: alle 9.45 hanno fatto il loro ingresso in campo calciatori, calciatrici, dirigenti, allenatori e collaboratori, dando ufficialmente il via alla giornata. A seguire, alle 10.30, si sono svolti gli interventi delle autorità e degli ospiti presenti.

Dalle 11 spazio alle attività sul campo con giochi, percorsi e la manifestazione Fun Football dedicata ai più piccoli, in un clima di partecipazione e divertimento che ha coinvolto famiglie e società sportive.

Nel corso della mattinata si sono svolte anche le premiazioni dei sindaci dei Comuni sede delle società, delle Green Card assegnate per comportamenti virtuosi, delle squadre vincitrici dei campionati e dei dirigenti segnalati per impegno e correttezza.

Al centro della manifestazione i valori dello sport: coesione sociale, crescita educativa, rispetto delle regole, lealtà, impegno, inclusione e spirito di squadra. Come sottolineato dal presidente del Comitato Regionale, Mauro Foschia, il calcio di base rappresenta “il vero tessuto sociale” del movimento, da sostenere attraverso nuove sinergie e una semplificazione delle attività per le società.

Parte integrante dell’iniziativa è stata anche la campagna #ioNONsonounbullo, promossa dalla A.S.D. Biellese 1902, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani al rispetto e al fair play dentro e fuori dal campo. Tutti i partecipanti hanno indossato un braccialetto simbolico con il messaggio della campagna.