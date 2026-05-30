A Candelo il “Trofeo Città di Candelo”: sport e partecipazione nella serata podistica FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Si è svolto ieri sera, 29 maggio, a Candelo il “Trofeo Città di Candelo”, appuntamento sportivo che ha dato vita a una serata all’insegna dello sport, della condivisione e della valorizzazione del territorio con circa 130 partecipanti.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Oratorio di San Pietro, con il supporto di Atletica Candelo e VC012, confermandosi un appuntamento all’insegna dello sport accessibile e della socialità.

Come da programma, il ritrovo si è tenuto alle ore 18.30 presso l’oratorio di via San Francesco, da cui ha preso il via la corsa su un percorso di circa 8 chilometri che ha attraversato le strade del territorio candelese.

La partecipazione è stata aperta a tutti ed è terminata con un momento conviviale che ha concluso la serata.

La manifestazione, non agonistica, si è svolta in un clima di festa e condivisione, confermando il valore delle iniziative sportive promosse dalle realtà associative locali, capaci di unire attività fisica, aggregazione e partecipazione della comunità.