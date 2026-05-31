Biella: ‘Domenica in Via Marconi’, una giornata dedicata al benessere animale

Domenica 7 giugno, Biella ospiterà ‘Domenica in Via Marconi’, il mercatino solidale promosso dall’associazione La Banda dei Pelosi, dedicato agli amici a quattro zampe e al sostegno delle attività di tutela animale.

Per tutta la giornata, dalle ore 9 alle 19 proprio in via Marconi, saranno presenti artigiani creativi, produttori locali, street food e spazi dedicati alla sensibilizzazione sul benessere animale. In programma anche la partecipazione del tatuatore Fabio Desiró con piccoli tattoo walk-in solidali, oltre alla presenza dell’educatore cinofilo Paolo Borri e della veterinaria Francesca Maiuri per consulenze e momenti informativi. All’evento, patrocinato dal Comune, ci sarà anche il Fondo Tempia.

Per Livia Caldesi, assessore con delega alla tutela degli animali, «dietro a manifestazioni come questa c’è un lavoro quotidiano fatto di cura, responsabilità e attenzione verso gli animali più fragili. Portare questi temi in mezzo alle persone, in un contesto positivo e condiviso, significa costruire una cittadinanza più consapevole e sensibile.”

Per Anna Pisani, assessore al commercio, «Domenica in Via Marconi dimostra come il commercio di prossimità possa dialogare con il volontariato e con le iniziative sociali, trasformando una strada della città in un luogo vivo e attrattivo. È questo il modello di eventi che vogliamo sostenere: partecipati, identitari e aperti a tutte le generazioni.»

Il ricavato dell’evento sarà destinato al sostegno degli animali seguiti dall’associazione organizzatrice.