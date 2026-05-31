Gran ballo di fine anno scolastico a Villa Cernigliaro a Sordevolo FOTO

Si è conclusa nella serata di ieri l’edizione 2026 del Gran Ballo di Fine Anno, che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti provenienti da tutto il territorio biellese e non solo.

Per la prima volta l’evento si è svolto nella splendida cornice di Villa Cernigliaro a Sordevolo, dopo gli anni passati al Biella Forum, regalando ai partecipanti una serata all’insegna della musica, della convivialità e della celebrazione della conclusione dell’anno scolastico. «A nome mio e di tutta l’associazione Giovani e Futuro APS desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questa manifestazione» dichiara Roberto Vercellino, organizzatore dell’evento e presidente dell’associazione. «Un grazie particolare va al sindaco di Sordevolo, Riccardo Lunardon, al presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Stefano Rubin Pedrazzo, e alla proprietaria di Villa Cernigliaro, Carlotta Cernigliaro, per la disponibilità, la fiducia e la collaborazione dimostrate fin dal primo momento. Ringrazio inoltre tutti gli sponsor che hanno sostenuto il progetto e contribuito alla sua realizzazione.» «Desidero rivolgere un ringraziamento speciale anche ai rappresentanti d’istituto, che ancora una volta hanno svolto un ruolo fondamentale nel coinvolgere e informare gli studenti, e a tutti i volontari dell’associazione Giovani e Futuro APS che, con il loro impegno, la loro passione e il loro spirito di servizio, hanno reso possibile la riuscita di un evento così complesso.» «Il ringraziamento più grande, però, va ai genitori dei numerosissimi ragazzi e ragazze presenti all’evento. La fiducia che ci hanno accordato è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta la responsabilità più importante che sentiamo quando organizziamo iniziative di questa portata.» «Ci auguriamo di aver regalato ai partecipanti una grande chiusura dell’anno scolastico e soprattutto un ricordo indimenticabile da portare con sé negli anni. Vedere migliaia di giovani vivere una serata di festa, amicizia e condivisione è la soddisfazione più grande per chi lavora ogni giorno per creare occasioni positive dedicate alle nuove generazioni.»

L’evento si è svolto regolarmente grazie al lavoro coordinato di volontari, collaboratori, professionisti e partner coinvolti nell’organizzazione della manifestazione.

L’associazione Giovani e Futuro APS rinnova infine il proprio impegno nel promuovere eventi, progetti e iniziative rivolti ai giovani del territorio, con l’obiettivo di valorizzarne il protagonismo e creare sempre nuove opportunità di aggregazione e crescita.