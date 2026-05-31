 / CRONACA

CRONACA | 31 maggio 2026, 18:28

Perdono l'orientamento per il maltempo, ragazze soccorse nei pressi del Bocchetto Sessera

Le giovani hanno perso l'orientamento

Perdono l'orientamento per il maltempo, ragazze soccorse nei pressi del Bocchetto Sessera, foto archivio

Perdono l'orientamento per il maltempo, ragazze soccorse nei pressi del Bocchetto Sessera, foto archivio

Due ragazze biellesi sono state soccorse nel pomeriggio di oggi domenica 31 maggio dopo essere rimaste in difficoltà a causa del maltempo in zona montana, a circa 14 chilometri in direzione Mera dal Bocchetto Sessera.

Le giovani, sorprese dal peggioramento delle condizioni meteorologiche, hanno perso l’orientamento e hanno contattato il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto. La segnalazione ha attivato la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a localizzare le due ragazze e a raggiungerle con un mezzo di servizio, mettendole in sicurezza e accompagnandole nei pressi della loro auto.

Non si è reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118, poiché le due non hanno riportato ferite e non si trovavano in condizioni cliniche critiche, ma solo in stato di disorientamento dovuto al maltempo.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore