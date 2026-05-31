Perdono l'orientamento per il maltempo, ragazze soccorse nei pressi del Bocchetto Sessera

Due ragazze biellesi sono state soccorse nel pomeriggio di oggi domenica 31 maggio dopo essere rimaste in difficoltà a causa del maltempo in zona montana, a circa 14 chilometri in direzione Mera dal Bocchetto Sessera.

Le giovani, sorprese dal peggioramento delle condizioni meteorologiche, hanno perso l’orientamento e hanno contattato il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto. La segnalazione ha attivato la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a localizzare le due ragazze e a raggiungerle con un mezzo di servizio, mettendole in sicurezza e accompagnandole nei pressi della loro auto.

Non si è reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118, poiché le due non hanno riportato ferite e non si trovavano in condizioni cliniche critiche, ma solo in stato di disorientamento dovuto al maltempo.