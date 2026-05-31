Donna scivola sul sentiero per Oropa: soccorsa da Vigili del Fuoco e 118

Intervento di soccorso nella mattinata di oggi domenica 31 maggio, lungo il sentiero che dalla frazione La Valle di Pralungo conduce verso Oropa, dove una donna è rimasta ferita dopo una scivolata in una zona impervia.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe caduta in una sassaia riportando difficoltà a muoversi. L’allarme è stato lanciato da un passante che ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112.

Sul posto è intervenuto il Drago dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a raggiungere la donna e a liberarla dai sassi che ne impedivano il movimento, mettendola in sicurezza in attesa dei soccorsi sanitari.

Successivamente è giunto il personale del 118 con un medico a bordo, che dopo una prima valutazione ha disposto il trasferimento della ferita tramite elisoccorso, resosi necessario per la natura del terreno e le condizioni dell’infortunata.

La donna è stata quindi stabilizzata e trasportata in elicottero verso la struttura ospedaliera per le cure del caso. L’intervento si è concluso grazie alla collaborazione tra Vigili del Fuoco e sanitari del 118, che hanno operato in sinergia in una zona particolarmente difficile da raggiungere.