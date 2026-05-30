Una panchina rossa nel cuore della comunità: Sordevolo dice no alla violenza sulle donne FOTO

Questa mattina Sordevolo ha ospitato un momento di forte valore simbolico e civile con l’inaugurazione di una panchina rossa nel parco della chiesa della Madonna delle Grazie, in frazione Verdobbio, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

La cerimonia ha visto la partecipazione della dottoressa Lucia Pozzato e dei rappresentanti dell’Associazione Paviol Biella, da anni impegnata nei percorsi di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

La panchina è stata realizzata grazie alla raccolta fondi promossa dalla Bottega di Sordevolo, ramo della Pro Loco locale, in collaborazione con l’associazione Turbolenti. Proprio dalla Bottega è arrivata una delle testimonianze della giornata: “Oggi abbiamo voluto posare una panchina antiviolenza femminile perché è un segno forte per la città di Biella e un simbolo importante per tutta la comunità”.

L’iniziativa si inserisce nel tradizionale raduno di auto d’epoca dell’8 marzo, durante il quale una parte della quota di iscrizione viene destinata a progetti di solidarietà. “La raccolta fondi è andata bene – è stato spiegato – perché insieme all’associazione Turbolenti organizziamo ogni anno il raduno: partecipando con le auto d’epoca, nell’iscrizione includiamo sempre un piccolo contributo che poi devolviamo a una realtà di volontariato. Quest’anno abbiamo scelto di sostenere la panchina rossa”.

A rendere possibile il progetto anche il contributo del direttivo della Passione di Sordevolo, mentre l’organizzazione dell’iniziativa è stata curata da Ivan Fogliano.

Nel corso della mattinata è stato sottolineato il significato profondo del gesto: un simbolo semplice ma immediato, pensato per ricordare le vittime di violenza e per mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda l’intera comunità.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale di rinfresco, occasione di incontro tra cittadini, associazioni e istituzioni attorno a un messaggio condiviso di rispetto e responsabilità sociale.