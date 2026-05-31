Riascoltati per voi: Depeche Mode - Black Celebration (1986)

Benvenuti nel ventiduesimo appuntamento con la rubrica settimanale “Riascoltati per voi”. La scorsa settimana eravamo immersi nell’utopia distopica di “2112” dei Rush, oggi restiamo sorprendentemente nello stesso clima emotivo, ma cambiamo completamente linguaggio. Dal rock visionario canadese passiamo all’elettronica scura europea. Ci troviamo nel 1986 e i Depeche Mode pubblicano il loro disco forse più cupo, coerente e identitario: “Black Celebration”.

In quel lontano 1986, avevo solamente otto anni e “Black Celebration” non faceva ancora parte della mia vita. Ma è uno di quegli album che ho riscoperto da adulto, in quanto non cerca l’immediatezza radiofonica, non ammicca, non ti consola. È un album che ti chiede di entrare, di accettarne il buio e di restarci dentro. I Depeche Mode, in questo album si ritrovano con una sintesi perfetta: l’elettronica, la malinconia, la sensualità e l’alienazione, tutto ciò convive senza mai pestarsi i piedi. È un disco notturno, urbano, introverso, che parla sottovoce ma lascia segni profondi. La scaletta è costruita con grande intelligenza: non ci sono veri “picchi” isolati, ma un flusso coerente, quasi ipnotico, che ti accompagna dall’inizio alla fine. In tutto questo, Alan Wilder con le sue tastiere e gli arrangiamenti è fondamentale: il suono è stratificato, curatissimo e profondo. Senza mai diventare ridondante.

Vi cito giusto tre brani: “Black Celebration”, lento, solenne, oscuro. Non è una festa nel senso classico, ma una celebrazione del lato nascosto delle emozioni. È qui che capisci subito che non sarà un ascolto leggero. Passando da “Stripped”, molto probabilmente il brano più celebre dell’album, ma anche uno dei più rappresentativi. Minimalismo elettronico, ritmo industriale. Oppure “A Question of Time”, inquieta e pulsante al tempo steso. È uno dei momenti in cui il lato più oscuro dei Depeche Mode emerge senza filtri.

“Black Celebration” segna il passaggio definitivo dei Depeche Mode da gruppo synth-pop di successo a band adulta, consapevole, capace di costruire un immaginario sonoro e visivo riconoscibile. Non è un disco da “playlist”, né da ascolto distratto. È un album che cresce con il tempo e con l’età. Più hai vissuto, più ti parla. Non credo sia perfetto in senso assoluto, ma necessario sì. Un album che non cerca di piacere a tutti, e proprio per questo resta impresso. Buon ascolto!

I miei brani preferiti sono: "Black Celebration", "A Question of Lust", "A Question of Time" e "Stripped".

Voto: 8,5

Tracce:

1) Black Celebration – 4:55

2) Fly on the Windscreen - Final – 5:18

3) A Question of Lust – 4:20

4) Sometimes – 1:53

5) It Doesn't Matter Two – 2:50

6) A Question of Time – 4:10

7) Stripped – 4:16

8) Here Is the House – 4:15

9) World Full of Nothing – 2:50

10) Dressed in Black – 2:32

11) New Dress – 3:42

Durata: 45 minuti.

Formazione:

- David Gahan – strumentazione, voce principale

- Alan Wilder – strumentazione, voce

- Andrew Fletcher – strumentazione, voce

- Martin Gore – strumentazione, voce, voce principale (tracce 3-5, 9)

Dopo aver ascoltato le ultime note, ci congediamo da “Black Celebration” dei Depeche Mode, il disco che per questa settimana è stato la nostra macchina del tempo. Questo nostro viaggio non è mai statico; ogni riascolto svela una nuova strada, un nuovo dettaglio nascosto che merita di essere visitato. Fatemi sapere le vostre impressioni, i vostri ricordi e le vostre riflessioni.

Grazie per aver condiviso la rotta anche questa settimana, il prossimo vinile è già sul piatto. A presto!





