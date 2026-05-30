San Secondo Bennese protagonista nella notturna della Bocce Valdengo

Nella gara notturna alla Bocce Valdengo, ha vinto la terna (CCD) della San Secondo Bennese con Fabio Boccaletti, Luca Arco, Gianfranco Graziano, che in finale ha superato la Burcina, 9-7, composta da Roberto Martinotti, Paolo Mosca, Giancarlo Milani. Al terzo posto si sono piazzate, Burcina con Eliano Mazza, Pier Giorgio Rossetti, Pier Gianni Lanza e Jolly Club con Enrico Fornaro, Alessandro Pasqua, Paola Ramella Pezza. Ha arbitrato Paolo Carrera.