Il Gruppo Sportivo Tollegno saluta Il coach Gregorio Bertoni

Dopo tre stagioni intense, ricche di emozioni e risultati straordinari, si conclude il percorso condiviso tra la società e l’allenatore della prima squadra. Un rapporto professionale che ha lasciato un segno importante nella storia del club, culminato con due promozioni che hanno portato il gruppo dalla Prima Divisione fino alla Serie C senza trascurare le squadre giovanili.

Un cammino costruito con lavoro, sacrificio e passione, durante il quale squadra e staff hanno saputo crescere insieme, superando difficoltà e raggiungendo traguardi che resteranno nella memoria della società e dei tifosi.

La dirigenza desidera ringraziare il tecnico per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati in questi anni, augurandogli il meglio per il futuro umano e sportivo.

Allo stesso tempo, la società guarda avanti con convinzione e con la consapevolezza che i valori del club resteranno sempre il punto di riferimento.

Un principio che non vuole sminuire il contributo di chi ha fatto parte del percorso, ma che rappresenta la volontà di continuare a costruire nel tempo, mantenendo viva l’identità e l’ambizione del club.

L’obiettivo resta chiaro: dimostrare ancora una volta determinazione, entusiasmo e voglia di stare insieme, continuando a divertirsi sul campo e, possibilmente, a vincere. Perché i risultati sono importanti, ma ancora di più lo è il senso di appartenenza che negli anni ha permesso alla società di crescere stagione dopo stagione.