Confindustria, la delegazione biellese all'Assemblea nazionale

All'Assemblea nazionale di Confindustria, martedì 26 maggio, ha partecipato anche la delegazione dell'Unione Industriale Biellese con il presidente Paolo Barberis Canonico, il presidente del Comitato Piccola Industria, Christian Ferrari e il direttore generale Pier Francesco Corcione.

Ospitata al Roma Convention Center “La Nuvola”, l'Assemblea nazionale di Confindustria si è affermata come uno dei momenti più rilevanti del confronto tra sistema produttivo e istituzioni, registrando numeri e partecipazione di assoluto rilievo. Oltre duemila persone hanno preso parte all’evento in presenza, mentre un numero analogo ha seguito i lavori attraverso le piattaforme digitali, grazie a un sistema di diretta distribuito su otto canali. Un dato che evidenzia la forte attenzione verso i temi economici e industriali al centro dell’incontro, ulteriormente amplificata dalla copertura mediatica e dalla presenza di oltre 200 giornalisti accreditati.

Le parole del presidente Paolo Barberis Canonico

Intervistato dal Sole24Ore a margine dell'Assemblea, il presidente dell'Unione Industriale Biellese ha ribadito le priorità su cui agire per supportare le imprese ed evidenziato la necessità di rimuovere gli ostacoli burocratici ne frenano l'attività e lo sviluppo. Guarda l'intervista

I temi dell'Assemblea

La giornata ha visto una partecipazione istituzionale ai massimi livelli. Tra i presenti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affiancati dai vertici del Parlamento, della Corte Costituzionale e da numerosi rappresentanti del Governo. La presenza così ampia delle istituzioni ha confermato il ruolo centrale dell’Assemblea come luogo di dialogo tra imprese, politica e territori.

Al centro del confronto, il ruolo dell’industria italiana nelle grandi sfide del presente e del futuro. L’evento ha infatti riunito rappresentanti del Governo, del Parlamento, del sistema associativo e del mondo imprenditoriale, offrendo un’occasione di riflessione condivisa sui cambiamenti economici, geopolitici e sociali in atto.

Le parole del presidente Orsini

L’intervento del presidente nazionale, Emanuele Orsini, si è concnetrato su tre parole chiave: fiducia, coraggio e responsabilità, necessarie per affrontare uno scenario segnato da crisi geopolitiche, costi energetici elevati e nuove competizioni globali.

Ha sottolineato l’urgenza di scelte rapide per rilanciare crescita e competitività, invitando a superare ritardi e inerzie della burocrazia. Centrale il ruolo dell’Europa, chiamata a cambiare rotta rafforzando energia e capitali comuni. Tra le sfide interne: caro energia, dimensione delle imprese, innovazione, lavoro e attrattività. In un contesto caratterizzato da trasformazioni sempre più rapide, ha ribadito l’importanza del dialogo e della collaborazione tra i diversi attori del Paese.

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