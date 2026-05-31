Cossato, le Volontarie del Riciclo Auser in piazza con i manufatti solidali

Ieri mattina, in piazza della Chiesa a Cossato, si è svolta un’iniziativa all’insegna della creatività e della solidarietà promossa dalle Volontarie del Riciclo Auser Cossato.

Assunta Cassia, insieme a Doriana Comoglio e Laura Quota, ha esposto numerosi manufatti realizzati dalle volontarie del gruppo, frutto di attività di recupero e riuso creativo che da tempo caratterizzano l’impegno dell’associazione sul territorio.

L’esposizione ha attirato diversi visitatori nel corso della mattinata, con un buon riscontro di partecipazione e interesse da parte della comunità locale.

Le promotrici hanno voluto ringraziare tutte le persone che si sono fermate allo stand, oltre a Maria e a tutte le volontarie che hanno contribuito alla realizzazione dei lavori.

Il ricavato della raccolta sarà devoluto in beneficenza, confermando la vocazione solidale dell’iniziativa e l’impegno costante del gruppo Auser nel sostegno al territorio.