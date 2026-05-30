Incidente a Zubiena, coinvolti un’auto e una moto

Un incidente stradale si è verificato ieri a Zubiena, dove un’auto e una moto sono entrate in collisione lungo una delle principali arterie del territorio.

Alla guida dell’autovettura un uomo classe 1935 residente a Zubiena, mentre il motociclo era condotto da un uomo classe 1996, di nazionalità tedesca.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro, al momento ancora in fase di accertamento. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista prima del trasporto in ospedale in codice giallo.

Non si hanno al momento ulteriori informazioni sulla dinamica dell’incidente.