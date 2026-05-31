Il grande wrestling sbarca a Torino con Montez Ford

Il cielo del capoluogo piemontese e l’atmosfera sospesa sullo skyline della città sono stati la cornice perfetta per l’incontro tra l’amministrazione regionale e il mondo del wrestling internazionale.

Questa mattina, all’ultimo piano del Grattacielo Piemonte, il presidente Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi, Paolo Bongioanni, hanno accolto ufficialmente la delegazione degli organizzatori dell'evento e la Superstar della WWE - World Wrestling Entertainment, Montez Ford, componente del celebre duo Street Profits, atterrato a Torino per il rivoluzionario Premium Live Event “Clash in Italy” in programma stasera e domani all’Inalpi Arena e in diretta streaming esclusiva su Netflix.

Un incontro ad alta quota che ha sancito una sinergia senza precedenti tra il territorio e la più importante federazione di wrestling del pianeta. L'incontro ha celebrato il debutto assoluto in Italia di un evento di questa portata, capace di far registrare il tutto esaurito e di catalizzare l'attenzione di milioni di appassionati da ogni angolo del mondo.

«La Superstar della WWE, ospite oggi nella casa di tutti i piemontesi, ci ha trasmesso uno straordinario entusiasmo e un’energia travolgente – hanno dichiarato il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore Paolo Bongioanni –. Vedere il campione del ring mondiale ammirare il panorama della nostra terra dall'ultimo piano del Grattacielo Piemonte è stato il benvenuto più alto e sorprendente che potessimo offrire a questo celebre atleta. Accogliere la WWE conferma la centralità internazionale conquistata dal nostro territorio, diventato ormai una meta di primissimo piano grazie a una strategia decisa e lungimirante di attrazione dei grandi eventi. Ospitare iniziative di fama internazionale come questa genera benefici sostanziali, incrementa il turismo e produce vantaggi economici concreti per il Piemonte».Dopo i grandi successi ottenuti con il tennis, il ciclismo, il volley e il basket, il Piemonte dimostra di essere pronto a ospitare i grandi appuntamenti del wrestling, consolidando la propria posizione come location ideale anche per questa disciplina.

La Regione valorizza questa straordinaria vetrina per promuovere le proprie bellezze storiche, naturalistiche ed enogastronomiche attraverso i canali ufficiali della WWE. Le eccellenze territoriali saranno infatti celebrate in modo massiccio sia attraverso la proiezione di video promozionali istituzionali sui maxischermi dell'Inalpi Arena davanti a migliaia di spettatori dal vivo, sia all'interno di una clip esclusiva interamente destinata a Netflix. La piattaforma globale, che opera come TV ufficiale dell'evento, trasmetterà dalle ore 20.00 lo show in diretta streaming esclusiva in tutto il mondo, garantendo al Piemonte un posizionamento d'immagine senza precedenti.

Dopo il grande show di questa sera, la festa continuerà domani, lunedì 1° giugno, con una puntata speciale del celeberrimo show "Raw”, per consolidare una due giorni che rimarrà nella storia dello sport e dell'intrattenimento in Italia.



