Salussola Volley guarda al futuro: crescita, giovani e un progetto che coinvolge tutto il territorio

Il Salussola Volley si prepara ad affrontare una nuova stagione con entusiasmo, nuove idee e un obiettivo chiaro: continuare a crescere, strutturarsi sempre di più e diventare una realtà sportiva di riferimento per il paese e per il territorio.

In pochi anni il progetto è cresciuto grazie all'impegno, alla passione e al lavoro di tanti volontari, dimostrando come, anche partendo da una piccola realtà, sia possibile costruire qualcosa di importante. A caratterizzare il Salussola Volley sono soprattutto la giovane età dei dirigenti, la voglia di innovare, l’energia di chi crede nel progetto e l’ambizione di creare non solo squadre sportive, ma una vera comunità attorno alla pallavolo.

Per la stagione sportiva 2026/27 la società schiererà quattro realtà: la Prima Divisione Maschile, l’Under 17 Femminile, la Seconda Divisione Femminile e la squadra Amatoriale.

La guida tecnica sarà affidata a uno staff motivato e competente. La Prima Divisione Maschile e la Seconda Divisione Femminile saranno guidate da Massimo Fabbro, affiancato da Marta Gariazzo, nuova allenatrice che nella scorsa stagione ha maturato esperienza con il gruppo amatori CSI, e da Diego Gambullo, allenatore con tre anni di esperienza nel settore giovanile PGS, dove ha seguito squadre Under 14 e Under 16, ricoprendo nell’ultima stagione il ruolo di primo allenatore dell’Under 16. Marta e Diego saranno inoltre i riferimenti tecnici dell’Under 17 Femminile.

Uno degli obiettivi più importanti del prossimo anno riguarda proprio il settore femminile. La nuova Seconda Divisione Femminile nasce con la volontà di dare continuità al percorso delle ragazze cresciute nel vivaio, offrendo finalmente una prima squadra in cui proseguire il proprio cammino sportivo.

La squadra sarà aperta sia alle ragazze che hanno già giocato in passato e desiderano tornare in palestra, sia a chi vuole mettersi in gioco in una nuova esperienza sportiva fatta di divertimento, amicizia e spirito di gruppo.

Anche la Prima Divisione Maschile è alla ricerca di nuovi giocatori: ragazzi con buone basi pallavolistiche, atleti già esperti oppure persone motivate che vogliono sposare un progetto giovane, ambizioso e in continua crescita.

Entrare nel Salussola Volley significa trovare un ambiente giovane, positivo e inclusivo, dove il divertimento si unisce alla crescita personale, all’amicizia e alla possibilità di costruire insieme qualcosa di bello, dentro e fuori dal campo.

Il progetto sportivo vuole avere un forte impatto anche sul territorio. La società punta infatti a coinvolgere il paese, creare momenti di aggregazione, organizzare eventi, valorizzare i giovani e costruire opportunità per tutta la comunità.

Dietro alle squadre c’è il lavoro quotidiano di tanti volontari che rendono possibile il funzionamento della società. Proprio per questo il Salussola Volley è alla ricerca di nuove persone che vogliano dare una mano al progetto: volontari, collaboratori e anche un allenatore aggiuntivo che possa affiancare Marta, Diego e Massimo nella gestione delle squadre.

Grande attenzione sarà dedicata anche allo sviluppo del brand Salussola Volley e alla costruzione di collaborazioni con le aziende del territorio. La società sta cercando nuovi sponsor con cui sviluppare partnership concrete e durature, capaci di generare valore condiviso: maggiore visibilità, sostegno allo sport giovanile, promozione di un’immagine positiva sul territorio e supporto a un progetto costruito con passione e ambizione.

Il Salussola Volley apre le porte a nuovi ragazzi e ragazze di tutte le età: dai 6 ai 16 anni per il percorso giovanile PGS, dai 15/16 anni in su per l’Under 17 e la Seconda Divisione Femminile, e dai 18 anni in avanti per la Prima Divisione Maschile.

Per chi vuole conoscere da vicino il progetto, lunedì 8 giugno dalle 19 alle 21 si terrà un Open Day dedicato alle ragazze dai 15 anni in su interessate all’Under 17 Femminile e alla Seconda Divisione Femminile. Per il settore maschile saranno invece organizzati successivi appuntamenti dedicati ai ragazzi che manifesteranno interesse verso la Prima Divisione.

Chiunque voglia entrare a far parte di questa avventura — come atleta, sponsor, volontario o collaboratore — può contattare il Salussola Volley tramite e-mail all’indirizzo salussolavolley@gmail.com oppure attraverso le pagine social Instagram e Facebook.

Il futuro del Salussola Volley continua a essere costruito con entusiasmo, lavoro di squadra e voglia di crescere.