Biella, segnalata rissa al luna park: una ventina di persone coinvolte, indagini in corso

Momenti di tensione nella serata di ieri al luna park di Biella, dove una segnalazione alle forze dell’ordine ha riferito di una presunta rissa che avrebbe coinvolto una ventina di persone.

Secondo quanto riportato da un testimone che ha allertato le autorità e ha aspettato l'arrivo dei Carabinieri, il gruppo si sarebbe fronteggiato nell’area del parco divertimenti. All’arrivo delle volanti, tuttavia, i presunti coinvolti si sarebbero già dileguati, probabilmente per evitare di essere identificati sul fatto.

La segnalazione è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto e verificare l’effettiva dinamica dei fatti.

Non si registrano, al momento, ulteriori dettagli ufficiali sull’episodio.