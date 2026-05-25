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COSTUME E SOCIETÀ | 25 maggio 2026, 10:20

Moda, territorio e tradizione: le FOTO della sfilata di Candelo chiama New York VIDEO

Moda, territorio e tradizione: le FOTO della sfilata di Candelo chiama New York VIDEO

Moda, territorio e tradizione: le FOTO della sfilata di Candelo chiama New York VIDEO

Entusiasmo alle stelle e tanto pubblico nella serata di sabato, 23 maggio, per la sfilata di moda inserita nel progetto “Piemonte Chiama NYC”. La piazza Castello di Candelo si è tramutata in vera e propria vetrina internazionale a pochi passi dal maestoso Ricetto medievale. 

A succedersi in passerella le eccellenze e le creazioni delle sartorie artigiane piemontesi, con il coinvolgimento attivo e diretto delle attività del paese. In foto e video, i momenti più suggestivi della sfilata di moda, condotta da Cristiano Gatti, inclusa nell’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Piemonte, A.N.Co.S. Torino, A.N.Co.S. Biella e Regione Piemonte, nata per rafforzare il dialogo con il mercato statunitense attraverso azioni mirate di promozione del Made in Italy. 

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g. c.

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