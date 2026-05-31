APD Pietro Micca conquista il primo posto a HYROX Rimini Wellness 2026 e vola ai Mondiali di Stoccolma FOTO

Due atleti della sezione fitness dell’APD Pietro Micca si sono distinti alla competizione internazionale HYROX, svoltasi dal 28 al 31 maggio 2026 nell’ambito di Rimini Wellness, la più importante fiera europea dedicata al fitness e al benessere.

Eric Marciano e Fabrizio Cherchi hanno conquistato il primo posto nella categoria 55-59 Pro Double Man, ottenendo la qualificazione ai Campionati Mondiali di Stoccolma.

HYROX è una competizione di fitness funzionale nata in Germania e diffusa oggi in tutto il mondo. Il format prevede 8 km di corsa alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali — tra cui rowing, ski erg, sandbag lunges e wall balls — in un percorso cronometrato identico per tutti i partecipanti, indipendentemente dal livello. Un format che premia resistenza, forza e costanza mentale.

Rimini ospita HYROX per il quarto anno consecutivo nell’ambito di Rimini Wellness, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del calendario fitness italiano e internazionale.

Il successo di Marciano e Cherchi assume un significato ancora più speciale considerando che Eric Marciano è anche il coach che ha preparato atleticamente la coppia. Un percorso di allenamento rigoroso e costante, costruito con professionalità e passione, che ha portato i due atleti a salire sul gradino più alto del podio nella loro categoria.

“Questo risultato premia mesi di lavoro e sacrificio”, sottolinea il tecnico Eric Marciano. “Siamo orgogliosi di rappresentare i nostri colori a livello mondiale.”



