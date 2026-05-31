Davide Bozzo Rolando primo al doppio targa di Alpignano

Davide Bozzo Rolando conquista un’altra vittoria nella gara nazionale doppio targa svolto domenica 24 maggio ad Alpignano (TO) vincendo la gara disputata tirando 144 frecce alla distanza di 25 metri nella categoria arco nudo ragazzi maschile totalizzando 1288 punti sui 1440 ottenibili.
Il punteggio è così alto da ottenere il quarto posto assoluto nella ranking nazionale della categoria arco nudo ragazzi maschile addirittura a soli 6 punti dal secondo posto, e consentirgli già alla prima gara effettuata la qualifica per i Campionati Italiani Targa del 03-06 settembre prossimo che si svolgeranno a Canegrate (MI).
Da segnalare anche il quarto posto di Sandro Bozzo Rolando nell’arco nudo senior maschile con 1088 punti.
Secondo posto per Marco Giuseppe Abagnale nella gara specialità 3D svolta a Fossano (CN) sul campo degli Arcieri Clarascum domenica 17 maggio nella categoria compound senior maschile con 481 punti.