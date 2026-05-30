Il fascino intramontabile delle Lancia Stratos conquista Biella: lo spettacolo del Lana Revival tra Piazza Vittorio Veneto e Via Lamarmora FOTO e VIDEO

Il rombo della storia torna a farsi sentire nel cuore del territorio laniero. Piazza Vittorio Veneto e le vie del centro si sono trasformate in un vero e proprio museo a cielo aperto grazie al 4° Rally della Lana Revival, regalando a cittadini e appassionati uno spettacolo straordinario. Protagonista assoluta dell'evento è la leggendaria Lancia Stratos, l'icona dei rally che ha scritto pagine indelebili del motorsport mondiale. Il Rally Village e la sosta dei numerosissimi partecipanti in Via Lamarmora. La centralissima piazza biellese è diventata il fulcro del Rally Village, dove sono stati esposti splendidi esemplari di Lancia Stratos in diverse livree storiche.

Il vero cuore pulsante per il pubblico è stata però Via Lamarmora, l'arteria cittadina scelta come area chiave per la sosta di tutte le vetture prima della partenza. Qui si sono radunati i numerosissimi equipaggi partecipanti, creando un colpo d'occhio straordinario: una lunghissima e scintillante fila di auto storiche che ha permesso ad appassionati e curiosi di ammirare i bolidi da vicino e scattare foto, a motori spenti, nell'attesa febbrile del via ufficiale. L'omaggio a Claudio Maglioli e al suo "Laboratorio Stratos" a Chiavazza. La scelta di Biella per questa celebrazione ha un valore storico profondo: l'esposizione e la sfilata delle vetture vogliono essere un sentito omaggio a Claudio Maglioli, indimenticato pilota, collaudatore e preparatore. Proprio nel quartiere biellese di Chiavazza sorgeva il suo celebre "Laboratorio Stratos", l'officina d'eccellenza dove il genio tecnico di Maglioli modificava, alleggeriva e cuciva su misura le Stratos destinate a vincere nei rally di tutto il mondo.

Un legame indissolubile tra l'ingegno locale e il mito automobilistico internazionale. Tra cultura e motori: il programma della manifestazione. Il weekend di motori, promosso dall'Automobile Club Biella e da ACI Storico nell'ambito del circuito Ruote nella Storia, unisce la passione sportiva alla cultura del territorio: il taglio del nastro: L'inaugurazione ufficiale in Piazza Vittorio Veneto ha dato il via alle attività del Village, attirando centinaia di visitatori. La mostra "Rally Lana Since 1973": Parallelamente all'esposizione, è stata aperta al pubblico una mostra fotografica dedicata alla storia della corsa presso gli spazi della Fondazione FILA Museum in Via Cavour. La partenza e il Drive by Night: Al termine della grande sosta in Via Lamarmora, i numerosissimi partecipanti hanno acceso i motori per affrontare le selettive e iconiche strade della provincia biellese nella suggestiva e attesissima cornice notturna. L'evento si conferma un appuntamento fisso capace di valorizzare il Biellese, unendo il fascino senza tempo delle auto d'epoca alla tradizione di una terra che ha i rally nel proprio DNA.