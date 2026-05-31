Zanzare, torna l’estate: prevenzione e nuove strategie nel 2026

Con l’arrivo della stagione calda, anche nel Biellese torna puntuale il tema delle zanzare, con i Comuni e gli enti locali impegnati nel rafforzare le attività di prevenzione e contenimento.

Il 2026 si apre all’insegna di una maggiore attenzione alla gestione del fenomeno, che negli ultimi anni ha mostrato una presenza sempre più costante, favorita da periodi di caldo prolungato e precipitazioni intermittenti. Un quadro che rende fondamentale la collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Le campagne di contrasto continuano a puntare su interventi mirati sul territorio, come la gestione dei ristagni d’acqua, la pulizia delle aree verdi e i trattamenti larvicidi nei punti più critici. Accanto alle azioni pubbliche, resta centrale il ruolo dei cittadini, chiamati a contribuire con semplici accorgimenti domestici che possono fare la differenza.

Tra le indicazioni più efficaci rientrano l’evitare accumuli d’acqua in sottovasi, secchi o contenitori lasciati all’aperto, la manutenzione di grondaie e il controllo periodico di giardini e spazi privati, soprattutto nelle aree residenziali.

Le autorità locali sottolineano inoltre l’importanza di una prevenzione continuativa e non solo emergenziale, con interventi programmati lungo tutto il periodo estivo per ridurre al minimo la proliferazione degli insetti.

Nel Biellese, come in gran parte del Nord Italia, la sfida contro le zanzare si conferma quindi un tema ricorrente della stagione estiva, che richiede coordinamento e buone pratiche condivise per essere affrontato in modo efficace.