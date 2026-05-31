A Tollegno la manifestazione “La storia di Sissa – un viaggio tra scacchi e riso” FOTO e VIDEO

Si è svolta ieri domenica 31 maggio a Tollegno la manifestazione “La storia di Sissa – un viaggio tra scacchi e riso”, una giornata interamente dedicata al mondo degli scacchi, alla cultura e alla socialità, promossa da Spazio 0-100 APS con il patrocinio del Comune e la collaborazione dello Scacchi Club Valle Mosso – Biella.

L’iniziativa ha richiamato appassionati, curiosi e famiglie, trasformando la palestra comunale in un punto di incontro tra gioco, divulgazione e partecipazione attiva.

Il pomeriggio si è aperto con i saluti istituzionali e la conferma delle iscrizioni alla simultanea, seguiti dal momento divulgativo “La leggenda degli scacchi: tra curiosità e storia”, curato da Giacomo Ghiardo e dal Maestro FIDE Maurizio Caposciutti, ospite speciale della giornata.

La giornata si è conclusa con la “cena scacchistica” a tema presso lo Spazio 0-100 di via Garibaldi, momento conviviale molto partecipato, seguito dalla premiazione del concorso artistico con il riconoscimento delle migliori opere selezionate dalla giuria.