A Casapinta la tradizionale messa di chiusura del mese di maggio FOTO

Si è svolta ieri sabato 30 maggio a Casapinta la tradizionale messa di chiusura del mese di maggio organizzata dagli Alpini, un appuntamento che ogni anno richiama soci, simpatizzanti e cittadini in un momento di fede e di comunità.

La celebrazione ha rappresentato l'occasione per concludere il mese mariano. Gli Alpini hanno preso parte alla funzione con il consueto spirito di servizio che da sempre contraddistingue il gruppo, contribuendo alla riuscita dell'iniziativa.

Durante la cerimonia non sono mancati momenti di raccoglimento e preghiera, vissuti con partecipazione dai presenti. L'evento ha confermato ancora una volta il forte legame tra il gruppo alpino e la comunità di Casapinta, nel segno della continuità delle tradizioni e dell'impegno a favore del territorio.