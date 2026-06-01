Festa della Repubblica, gli eventi del 2 giugno a Biella e nel Biellese

Celebrazioni istituzionali, cerimonie commemorative, concerti, eventi culturali e momenti dedicati alla cittadinanza. Anche quest’anno il Biellese si prepara a celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, con numerosi appuntamenti organizzati dai Comuni e dalle associazioni del territorio.

Da Biella ai centri della provincia, saranno diversi gli eventi in programma tra alzabandiera, deposizione di corone, interventi delle autorità, musica e iniziative aperte alla popolazione.

Ecco alcuni degli appuntamenti previsti nel Biellese per domani, martedì 2 giugno 2026.

A Biella, in occasione dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, in concomitanza con la cerimonia nazionale presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica, si terrà la tradizionale cerimonia ufficiale coordinata dalla Prefettura di Biella. L’evento prenderà avvio alle 9.30 presso i Giardini Zumaglini con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti e proseguirà, alle 10, in piazza Duomo con gli onori militari e, a seguire, la cerimonia dell’Alzabandiera. L’amministrazione comunale di Biella predisporrà inoltre un maxischermo in via Battistero per consentire alla popolazione di seguire in diretta la serata evento promossa dalla Presidenza della Repubblica e trasmessa su Rai 1. L’appuntamento è per martedì 2 giugno, a partire dalle 21. In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto i portici del Comune.

A Pralungo Martedì 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, anche il comune di Pralungo dedicherà alcuni momenti di riflessione sui valori fondamentali. La cittadinanza è invitata a partecipare alle 18, nella piazza antistante il Municipio, dove verranno letti alcuni articoli della Costituzione, simbolo dei principi di libertà e si terrà inoltre la consegna delle copie della Costituzione ai ragazzi diciottenni del paese.

Il Gruppo Alpini Viverone-Roppolo organizza “A spasso con gli Alpini”, iniziativa aperta a grandi e piccoli lungo un percorso pensato per tutte le età. L’evento si svolgerà a Roppolo con ritrovo e iscrizioni fissati alle ore 8.45 presso la chiesetta di San Vitale. La partenza della camminata è prevista alle 9.15.

A Borriana, l'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato MAI COME ORA 2026 invitano tutti i cittadini a alle ore 18.00 Davanti al Municipio Piazza Mazzini 80, per leggere la Costituzione ad Alta voce.

A Benna verrà inaugurata la mostra "Ottant'anni di Repubblica Madri della Costituzione: ventuno volto per la libertà", e alle 18 in piazza della Roggiona verrà anche consegnata la Costituzione ai neo diciottenni.

A Cossato è previsto il tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica organizzato dalla Filarmonica Cossatese con il patrocinio del Comune di Cossato, in programma al Teatro Comunale di Cossato, alle ore 16,00 e vedrà la partecipazione dei ragazzi de "I Copioni" del Liceo del Cossatese e Vallestrona nella lettura dei Dodici Principi Fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Saranno anche premiati i lavori realizzati dagli studenti nell'ambito del Concorso per la Giornata della Memoria a.s. 2025/2026.

A Candelo alle 17 è previsto il concerto della Banda Musicale di Candelo APS presso il polivalente. Alle 18 è prevista a lettura della Costituzione ad alta voce davanti al municipio secondo l'iniziativa del comitato "Mai come ora".

A Valdengo, come Biella, il Comune è stato scelto per la proiezione in diretta dell’evento di Piazza del Quirinale (Roma) “I volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum”, rientrando tra gli 80 comuni italiani che hanno ottenuto il benestare. Dalle 21.00 alle 22.45: Diretta dell’evento per la Festa della Repubblica.

A Strona domani 2 giugno è previsto il ritrovo presso la piazza del Teatro alle 9,45, a seguire la deposizione della corona di Alloro al cimitero al monumento dei Caduti.

A Gaglianico è in calendario un concerto questa sera in piazza dell'Associazione Musicale "Giacomo Puccini" di Gaglianico e la Banda Musicale "Gioacchino Rossini" di Ponderano alle 21.