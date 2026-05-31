Valdengo in Festa prosegue tra sport e arte FOTO e VIDEO di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Prosegue Valdengo in Festa! Dopo l'apertura dei festeggiamenti venerdì con il concerto della Filarmonica di Valdengo diretta dai Maestri Michael Costanza ed Enrico Bartolini (“La musica col sorriso”), e il primo appuntamento con il 16° concorso di Scultura e Intaglio del legno avente come tema “La primavera” e altra musica in serata, nella giornata di oggi domenica 31 a Valdengo questa mattina si è svolto il torneo di calcio della Categoria Pulcini, nel pomeriggio i visitatori potranno vedere l' esposizione dei lavori e assistere alla premiazione del concorso di Scultura e Intaglio del legno.

In serata di potranno gustare come piatti del giorno la guancia stracotta al vino rosso e i pizzoccheri alla valdenghese. E domani grande serata con i Queen, “Back to Sabbath” (Tribute Band) e DJ Set.

Festa anche il 2 giugno con la gara ciclistica e la Diretta dell’evento per la Festa della Repubblica. Molti appuntamenti anche in settimana per concludere lunedì 8 giugno con “Vasco Rock".



