Biella punta sui giovani: dal Drive In, alla GDA, a Conifer, torna il Festival dei Giovani FOTO e VIDEO

Dal “DRIVE IN” a cura di BiYoung ETS in calendario questa sera 29 maggio, una serata di cinema ‘drive in’ in stile americano anni ’50 che si terrà in Piazza Falcone il 29 maggio, alla GDA, la “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca” che questo anno non è solo una giornata ma è qualcosa di più, inizierà l'8 giugno e andrà avanti fino all'11, e poi ancora “CONIFER 2026”, che unirà attività sportive, esibizioni musicali e performance dal vivo, promossa da Biella Giovani e Futuro APS e in programma il 13 giugno presso Città Studi. Il Festival dei Giovani, alla seconda edizione, eventi proposti dai giovani, per i giovani come ha sottolineato l'assessore Agli Eventi del Comune di Biella Edoardo Maiolatesi, e che il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Michele Colombo e il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo puntano a farlo diventare ancora più importante, proponendo di rendere il tavolo che lo organizza permanente e allargandolo al resto del territorio.

Musica, workshop, arte, sport, incontri e momenti di socialità daranno vita a un programma costruito dai giovani e pensato per valorizzarne energie, creatività e partecipazione. Unico obiettivo: creare occasioni concrete di incontro e condivisione, offrendo ai ragazzi spazi in cui sentirsi parte attiva della città e protagonisti del presente, oltre che del futuro del territorio biellese.

Il Festival nasce dalla collaborazione corale di Comune di Biella, Provincia di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Gruppo Giovani Unione Industriale e Fondazione BIellezza, realtà istituzionali che si uniscono per offrire ai giovani una nuova opportunità di esprimersi.

Secondo l'assessore Maiolatesi e il sindaco Marzio Olivero, l’obiettivo è costruire una città in cui i ragazzi non siano semplici spettatori, ma protagonisti attivi del cambiamento.

Sulla stessa linea anche il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, che evidenzia l’importanza di coinvolgere i giovani attraverso iniziative concrete. "Anche la politica – aggiunge – deve contribuire a rendere il Biellese sempre più vivo e attrattivo, soprattutto per le nuove generazioni".

Per Stefano Sanna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, sostenere iniziative di questo tipo significa investire direttamente nel futuro del territorio. La priorità, spiega, è promuovere progetti capaci di coinvolgere attivamente i giovani, mettendo a loro disposizione occasioni di crescita, partecipazione e spazi in cui esprimersi.

Il presidente Michele Colombo definisce l’evento un appuntamento importante per il Biellese: "Vedere le nuove generazioni confrontarsi con tanta energia e dar vita ad eventi e manifestazioni ricche di contenuti e bellezza è la conferma che puntare sui giovani non è solo un dovere, ma una straordinaria opportunità"

Paolo Zegna, presidente di Fondazione BIellezza, rimarca infine quanto gli eventi dedicati ai ragazzi siano essenziali per favorire aggregazione, senso di appartenenza e nuove opportunità di crescita. In questo percorso si inserisce il progetto “Esploratori d’Arcipelago”, pensato come cornice delle iniziative rivolte ai giovani sul territorio biellese.

Entusiasta della manifestazione Giuseppe Distefano, direttore di Città Studi, che per il secondo anno ospita il Festival con la serata dal titolo "Conifer": "Siamo ben lieti e sempre ben disposti ad accogliere eventi di questo genere, giovani e ben vangano musica, e sport".

Questo il programma dell’edizione 2026 del Festival dei Giovani:

“DRIVE IN” , a cura di BiYoung ETS, una serata di cinema ‘drive in’ in stile americano anni ’50 che si terrà in Piazza Falcone il 29 maggio;



, a cura di BiYoung ETS, una serata di cinema ‘drive in’ in stile americano anni ’50 che si terrà in Piazza Falcone il 29 maggio; “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca” , promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Biella e dalla Fondazione Pistoletto - Cittadellarte Onlus, in collaborazione con gli istituti e le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Biella, articolata in: laboratori, workshop e attività artistico-formative nei giorni 8 e 9 giugno, che coinvolgeranno i giovani partecipanti in una sfida progettuale centrata sull’integrazione tra arte e intelligenza artificiale; una parata studentesca che, nel pomeriggio del 10 giugno, attraverserà il centro cittadino con musica, colori e momenti di partecipazione collettiva fino ad arrivare a Cittàdellarte, sede della manifestazione, dove inizieranno tornei sportivi studenteschi pensati come occasioni di aggregazione e partecipazione attiva. Al termine della giornata si terrà un evento con musica dal vivo e dj set. Nella giornata dell’11 giugno, ci sarà un “momento di restituzione” conclusivo dell’evento in cui si ripercorrerà quanto sviluppato nel corso della manifestazione.



, promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Biella e dalla Fondazione Pistoletto - Cittadellarte Onlus, in collaborazione con gli istituti e le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Biella, articolata in: “CONIFER 2026”, manifestazione che unirà attività sportive, esibizioni musicali e performance dal vivo, promossa da Biella Giovani e Futuro APS e in programma il 13 giugno presso Città Studi.





