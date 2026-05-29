Casa della Comunità di Valdilana, da oggi al via i primi servizi

Venerdì 29 maggio è previsto l’avvio di nuovi servizi presso la Casa della Comunità di Valdilana, a Ponzone, in Località Ponzone 259/A (ex scuole elementari). Lunedì 25 maggio era stata trasferita la Guardia Medica dalla sede della Casa della Salute di Trivero e aperto il Punto Unico di Accesso.

A partire da venerdì 29 Maggio 2026 saranno attivi presso la Casa di Comunità di Valdilana i seguenti servizi:

● Centro Prelievi: questa attività sarà trasferita dalla Casa della Salute di Trivero e dalla vecchia sede del Poliambulatorio ASL BI in centro Ponzone e sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,15 alle 8,15, con accesso su prenotazione.

● CUP - Centro Unico Prenotazioni: trasferito dal vecchio Poliambulatorio ASL BI in centro Ponzone, sarà aperto dal lunedì al venerdì, con orario 8:30-12:00 e in aggiunta il lunedì e il venerdì anche al pomeriggio dalle 14 alle 15.

● Ambulatorio medico-infermieristico di assistenza primaria: aperto in orario diurno, dalle ore 8 alle ore 20 con attività ad accesso diretto e programmata.

● Cure Domiciliari: il servizio di assistenza domiciliare di base è attivo tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 19. È possibile contattare il servizio tramite il numero aziendale di riferimento 335-1980001.

Gli infermieri delle cure domiciliari seguono i pazienti garantendo una continuità delle cure che contribuisce a migliorare la gestione delle malattie croniche. Aiutano i pazienti a seguire i piani di trattamento, monitorando i sintomi e intervenendo tempestivamente in caso di peggioramento. Le cure primarie si focalizzano anche sulla prevenzione delle malattie attraverso programmi educativi, screening e interventi precoci, promuovendo stili di vita sani.

● Ambulatori Specialistici: da venerdì saranno progressivamente trasferiti presso la nuova Casa di Comunità gli ambulatori specialistici attualmente attivi presso il vecchio Poliambulatorio ASL BI in centro Ponzone.

Si ricordano le principali informazioni relative ai servizi già presenti:

● PUA - Punto Unico di Accesso

Il PUA è una modalità strutturata di accoglienza e orientamento del cittadino all’interno della rete dei servizi sanitari sociosanitari e sociali, gestito da operatori sociali formati e aggiornati.

L’attività è frutto di una stretta collaborazione con CISSABO (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali del Biellese Orientale).

Il servizio presso la Casa di Comunità di Valdilana in Ponzone seguirà il seguente orario: lunedì dalle ore 13:30 alle ore 15:30, mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e venerdì dalle ore 10 alle ore 12. L’utenza può contattare il PUA attraverso il numero verde 800.322.214 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e giovedì anche dalle 12 alle 15.

● Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)

A partire dalle ore 20:00 di lunedì 25 maggio 2026, il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) è stato trasferito dalla sede della Casa della Salute di Trivero alla nuova Casa di Comunità situata in Frazione Ponzone n. 259/A, nel Comune di Valdilana.

Il servizio continuerà a garantire assistenza sanitaria secondo i seguenti orari:

- Giorni feriali: dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo;

- Giorni prefestivi e festivi: servizio attivo 24 ore su 24, dalle ore 08:00 del giorno prefestivo fino alle ore 08:00 del giorno successivo al festivo.

Al momento presso il vecchio Poliambulatorio ASL BI sono ancora presenti gli ambulatori del dentista, del cardiologo, del dermatologo e dei Medici di Medicina Generale. Nel corso del mese di giugno verranno poi trasferiti presso la Casa di Comunità di Valdilana anche gli Ambulatori dei Medici di Medicina Generale della dott.ssa Paola Selva e della dott.ssa Erica Garbaccio.

I trasferimenti rientrano nel percorso di potenziamento dei servizi territoriali legati all’attivazione delle nuove Casa di Comunità, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza sanitaria per i cittadini.

La struttura è parte integrante del percorso di potenziamento dell’assistenza territoriale previsto dalla Missione 6 – Salute, Componente 1 del PNRR che comprende, tra gli interventi principali, la creazione delle Case della Comunità, la realizzazione degli Ospedali di Comunità, l’attivazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) (nel nostro territorio ne sono già attive due), il rafforzamento dell’assistenza domiciliare e lo sviluppo dei servizi di telemedicina.

Si indicano alcuni aggiornamenti rispetto alle altre sedi del Distretto di Cossato:

Casa della Salute di Trivero: rimangono gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, Dott. Gloria Prandato, Dott. Paola Selva e Dott. Erica Garbaccio, mentre gli ambulatori infermieristici, il centro prelievi e i servizi domiciliari e la Guardia Medica saranno centralizzati nella nuova Casa della Comunità di Valdilana, in Località Ponzone 259/A (ex scuole elementari).

Sede territoriale ASL BI di Vallemosso: i servizi presenti rimangono invariati, ad eccezione del CUP sarà aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.30 alle 15.

Casa della Comunità di Cossato: da venerdì 29 maggio sarà attivo l’ambulatorio medico-infermieristico, aperto in orario diurno, dalle ore 8 alle ore 20 con attività ad accesso diretto e programmata. Nelle prossime settimane saranno forniti aggiornamenti sui servizi e sugli ambulatori attivi.