Karate: Martina Ciliesa sfiora il podio ai campionati italiani

Conclude al 5° posto una splendida gara la giovane cadetta del Club FUNAKOSHI 1976 di Candelo, MARTINA CILIESA, protagonista ai CAMPIONATI ITALIANI CADETTI di kumite nella classe 61 kg.

Il Campionato si è svolto al Lido di Ostia, nella prestigiosa cornice del PalaPellicone, lo scorso week-end.

Allenata dal Maestro Benemerito Damiano Rovatti, la 14enne al suo primo anno nella classe Cadetti, ha superato i primi quattro turni delle fasi eliminatorie con sicurezza e superiorità, cedendo solo in semifinale e approdando così alla finale per il terzo posto. Qui ha messo in campo una prestazione di alto livello, con oculatezza, determinazione e ottime scelte tattiche che l’hanno portata a concludere l’incontro in parità 1-1. E’ toccato quindi rimettersi alla decisione arbitrale che non è stata per lei favorevole. Il 5° posto così ottenuto, in una categoria con 54 atlete iscritte, pur con l’amarezza di non essere salita sul prestigioso podio Nazionale, la colloca tra le atlete più forti della categoria, confermato anche dal recente terzo posto all’Open League di Riccione.

Ottime le prove anche della compagna di squadra, GRETA BAGATIN, nella categoria 42 kg.: superato il primo turno, al secondo turno è “inciampata” in una svista arbitrale a 10 secondi dal termine dell’incontro, fino a quel momento condotto in vantaggio, che non è poi riuscita a recuperare. Nel curriculum dell’atleta: bronzo all’Open League di Lombardia e 7° ai CAMPIONATI ITALIANI ESORDIENTI 2025.

Nella foto: Martina Ciliesa e Greta Bagatin con il Maestro Benemerito Damiano Rovatti in area Warm-up prima delle competizioni.