A Biella due nuovi sacerdoti FOTO

Ieri Sabato 30 maggio alle ore 10:00, presso la Cattedrale di Biella, per la preghiera e l’imposizione delle mani‌ del vescovo Mons. Roberto Farinella‌, sono stati ordinati presbiteri i diaconi padre Antonio Iannaccone, della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Biella e don Marco Rosazza, della Parrocchia di Santo Stefano in Biella.

I novelli presbiteri oggi domenica 31 maggio celebreranno la loro prima Messa. Don Marco Rosazza ha presieduto l’Eucarestia alle ore 10:15 presso la chiesa Cattedrale di Biella, mentre Padre Antonio Iannaccone C.O. presiederà l’Eucarestia alle ore 18:30 presso la chiesa di San Filippo in Biella.