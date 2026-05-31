Pray, frontale tra Honda Jazz e Range Rover: ferito un 96enne

Incidente stradale nella giornata di ieri sabato 30 maggio a Pray, dove intorno alle 13 si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture in via Primo Maggio.
Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 su disposizione della centrale operativa di Novara per prestare soccorso alle persone coinvolte.
Secondo una prima ricostruzione, una Honda Jazz condotta da un uomo classe 1930 residente a Prai avrebbe invaso la corsia opposta, andando a collidere frontalmente con una Range Rover condotta da un uomo classe 1963 residente fuori comune, che stava sopraggiungendo in quel momento.
Ad avere necessitato delle cure dei sanitari è stato il conducente della Honda, successivamente trasportato all'ospedale di Borgosesia per accertamenti. Nessuna conseguenza di rilievo, invece, per l'altro automobilista coinvolto.