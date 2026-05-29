 / EVENTI

EVENTI | 29 maggio 2026, 16:30

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone FOTO

Dalla casa di riposo è arrivato un sentito ringraziamento ai musicisti

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

Pomeriggio di musica e allegria oggi 29 maggio alla casa di riposo Frassati di Pollone, dove gli ospiti hanno accolto ancora una volta il gruppo “Franco e i Colpi di Scena”, protagonista di un momento di condivisione molto apprezzato da residenti e personale.

Il gruppo musicale fa visita alla struttura a mesi alterni, portando musica, compagnia e occasioni di socialità agli anziani ospiti della rsa. Un appuntamento ormai atteso, sia dagli ospiti che dal personale, capace di creare un clima di festa e serenità all’interno della struttura.

Dalla casa di riposo è arrivato un sentito ringraziamento ai musicisti, anche per il valore del loro impegno volontario. "Oggi è sempre più raro trovare gruppi musicali disponibili a esibirsi nelle RSA semplicemente per il piacere di stare insieme e regalare qualche ora di spensieratezza", sottolineano dalla struttura.

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

“Franco e i Colpi di Scena” alla casa di riposo Frassati di Pollone

s.zo.

Le prime dal territorio

Biella

Biella punta sui giovani: dal Drive In, alla GDA, a Conifer, torna il Festival dei Giovani

Biella punta sui giovani: dal Drive In, alla GDA, a Conifer, torna il Festival dei Giovani FOTO e VIDEO

Musica, workshop, arte, sport, incontri e momenti di socialità daranno vita a un programma...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore