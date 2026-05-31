Lessona, il sindaco Cambiè: “Siamo noi a scrivere la Costituzione” ai 70 anni degli Alpini FOTO e VIDEO

Fine settimana di festa a Lessona per il 70° anniversario di fondazione del gruppo Alpini con un programma di appuntamenti che hanno visto nella serata di ieri sabato 30 maggio l’incontro intitolato: “Oltre i quattordici ottomila” con l’alpinista Silvio “Gnaro” Mondinelli, e oggi prosegue con momenti celebrativi come la sfilata.

"Sono trascorsi 70 anni da quando alcuni lessonesi si riunirono per fondare il nostro gruppo. Da allora sono cambiate molte cose, alcune in meglio, altre in peggio - queste le parole del Capogruppo Enzo Zago al momento della Deposizione della Corona d’Alloro in Memoria dei Caduti -. Sicuramente non è cambiato il nostro credo, i cui valori sono: la famiglia, la solidarietà, l'onestà, il dovere e la pace. Valori di cui, ad oggi, si ha sempre più bisogno, ma che non sono sempre sufficienti per la nostra comunità. In questo scorcio di decennio abbiamo proseguito sulla via indicata dai nostri soci fondatori. E in occasione di questo anniversario, ci siamo adoperati per la chiesetta di San Gaudenzio, con la stima del suo parroco e con il restauro conservativo dell'affresco esterno di San Rocco. Anche in questa occasione, la collaborazione con le nostre scuole ci ha portato a far conoscere un pezzo di storia del nostro paese, di giovani che ci auguriamo possano essere il futuro delle nostre associazioni. Infine, i più doverosi ringraziamenti a tutti gli Alpini del gruppo, all'amministrazione comunale, al corpo insegnante delle nostre scuole e a tutte le associazioni lessonesi per la collaborazione. Ultimo, ma importante, pensiero, va ai nostri Alpini lessonesi che andranno avanti".

Nelle suo intervento il sindaco Simone Cambiè si è unito ai ringraziamenti del capogruppo per la presenza così numerosa a queste giornate di festa e ha ringraziato il gruppo Alpini del loro prezioso lavoro. "Grazie a tutti gli Alpini perché credo si sia fatto un lavoro straordinario - ha esordito il primo cittadino -. Ieri eravamo a San Gaudenzio, dove viene mantenuta con cura una rettoria del 12º secolo. Siamo partiti oggi dal giardino degli Alpini. Se ci pensate, tra comune, comunità e Alpini, è una progettazione che ha una lunga storia e che vede una collaborazione, una progettazione da parte di un comune e poi la cura costante, l'abbellimento negli anni di questo meraviglioso pezzo di paese. Quello che mi chiedo è che forse siamo noi con queste manifestazioni a incarnare la Costituzione. Siamo noi a scriverla. E vi dico perché, nella nostra grande semplicità di fare festa. Pensiamo per esempio all'articolo nove, ove si dice che il tramando, di quello che si è da operare è una delle azioni più importanti che possiamo fare. Parlava di giovani. Certo, del tramandare ai giovani. Pensiamo a degli articoli come il 45, dove viene proposta l'unione in forma associativa libera per migliorare il posto nel quale si vive. Pensiamo ad articoli come il 118, dove si dice che ogni fonte legislativa, Stato, Regione, Provincia, Comune, devono operare insieme per il bene del paese. Io credo che questa, potessimo fermarla oggi, insieme a tanti altri appuntamenti è una delle più importanti e magnifiche manifestazioni di quanto una comunità possa realizzare ciò che c'è scritto nella Costituzione, esclusivamente col proprio cuore e il proprio impegno. Vuol dire che l'hanno pensata bene. Viva l'Italia, viva le nostre regioni, province. Viva i comuni e viva il comune di Lessona. Che tanti auguri. Gruppo Alpini Lessona, 70 anni portati magnificamente".