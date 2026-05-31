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SPORT | 31 maggio 2026, 17:27

Al Golf "Le Betulle" la gara Paolo Tintori’s friends FOTO

Al Golf &quot;Le Betulle&quot; la gara Paolo Tintori’s friends

Al Golf "Le Betulle" la gara Paolo Tintori’s friends

Al Golf Club Biella "Le Betulle" ieri sabato 30 maggio si è svolta la gara in memoria di Paolo Tintori, intitolata Paolo Tintori’s friends con 112 partecipanti.

1° Categoria Netto Stableford vincitori: Galeotti Federico – Gremmo Paolo – Boano Davide – Prina Maurizio. In foto 184814.

1° Categoria Netto Stableford secondi classificati: Elrhifari Majda – Sacco Bruno – De Bernardi Andrea – De Bernardi Orazio. In foto 184731

 1° Categoria Lordo Stableford vincitori: Bodo Filippo – Vaglio Tessitore Filippo – Bona Roberto – Carpinelli Gabriele. 

Al Golf &quot;Le Betulle&quot; la gara Paolo Tintori’s friends

Al Golf "Le Betulle" la gara Paolo Tintori’s friends

Al Golf &quot;Le Betulle&quot; la gara Paolo Tintori’s friends

Al Golf "Le Betulle" la gara Paolo Tintori’s friends

c.s.A.S.D. Golf Club Biella "Le Betulle", s.zo.

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