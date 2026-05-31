Al Golf "Le Betulle" la gara Paolo Tintori’s friends FOTO

Al Golf Club Biella "Le Betulle" ieri sabato 30 maggio si è svolta la gara in memoria di Paolo Tintori, intitolata Paolo Tintori’s friends con 112 partecipanti.
1° Categoria Netto Stableford vincitori: Galeotti Federico – Gremmo Paolo – Boano Davide – Prina Maurizio. In foto 184814.
1° Categoria Netto Stableford secondi classificati: Elrhifari Majda – Sacco Bruno – De Bernardi Andrea – De Bernardi Orazio. In foto 184731
1° Categoria Lordo Stableford vincitori: Bodo Filippo – Vaglio Tessitore Filippo – Bona Roberto – Carpinelli Gabriele.