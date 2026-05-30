Autojunior e la passione Suzuki: tradizione sportiva e sguardo al futuro elettrico VIDEO

Il rombo dei motori torna protagonista a Biella con il Rally Lana Revival, appuntamento capace ogni anno di richiamare appassionati, piloti e curiosi da tutto il territorio. Una manifestazione che rappresenta non soltanto la storia del motorsport biellese, ma anche il forte legame tra il mondo dell’automobile e la passione per la guida.

Ed è proprio in questo contesto che Autojunior, concessionaria Suzuki di Biella, conferma la propria vicinanza alla cultura motoristica che da sempre accompagna il marchio giapponese. Suzuki infatti ha costruito negli anni una forte identità sportiva, distinguendosi nelle competizioni grazie a modelli compatti, affidabili e capaci di affrontare ogni tipo di percorso, dalle gare su strada fino alle sfide off-road più impegnative. Una filosofia che ancora oggi si ritrova nell’intera gamma Suzuki proposta da Autojunior, dove tecnologia, trazione integrale e piacere di guida continuano a rappresentare elementi centrali. Dai modelli ibridi alle vetture pensate per la mobilità urbana, fino ai SUV più versatili, la casa giapponese mantiene infatti uno spirito dinamico che richiama il proprio DNA sportivo.

Ma il settore automotive sta vivendo anche una profonda trasformazione. Accanto alla tradizione motoristica e alle emozioni delle competizioni, cresce sempre di più l’attenzione verso sostenibilità, innovazione ed elettrificazione. In questo scenario Suzuki guarda al futuro con una nuova generazione di veicoli elettrificati e con l’arrivo della nuova e-Vitara full electric, recentemente consegnata anche ai primi clienti biellesi proprio attraverso Autojunior. Un passaggio simbolico che unisce due mondi solo apparentemente lontani: da una parte la storia dei rally e della guida sportiva, dall’altra la nuova mobilità elettrica destinata a caratterizzare i prossimi anni. Tradizione e innovazione continuano così a viaggiare insieme, mantenendo vivo quel legame tra automobile, territorio e passione che eventi come il Rally Lana Revival riescono ancora oggi a trasmettere.

Autojunior si trova in via Milano 46, a Biella (numero 015.27408).