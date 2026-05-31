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SPORT | 31 maggio 2026, 12:00

Stars Cup ASD Pedale Cossatese, alla prima edizione Ottonello e Milone primi assoluti FOTO

Buona la partecipazione complessiva di atleti amanti delle gare in salita.

Stars Cup ASD Pedale Cossatese, alla prima edizione Ottonello e Milone primi assoluti

Stars Cup ASD Pedale Cossatese, alla prima edizione Ottonello e Milone primi assoluti

Si è svolta ieri Sabato 30 maggio la prima edizione delle 6 prove stars cup 2026,  alla gara hanno partecipato 42 cicloamatori che hanno molto apprezzato la  nuova salita.

Vincitore assoluto è risultato Ottonello Giovanni ASD Sanetti Sport Vincitrice assoluta Donne Milone Silvia ASD Sanetti Sport

Vincitore della categoria più anziani M8 il Biellese Aldo Zanacchi  ASD Cycling Center Cossato.

Buona la partecipazione complessiva di atleti amanti delle gare in salita.

L'ASD Pedale Cossatese ringrazia tutti gli Enti che hanno collaborato e autorizzato la gara, i gruppi di servizi su strada motosfaffette, prot civiile,.servizi sanitari e il ristorante VALFRE' di Oropa per la sede ritrovo e premiazioni.


 

Stars Cup ASD Pedale Cossatese, alla prima edizione Ottonello e Milone primi assoluti

Stars Cup ASD Pedale Cossatese, alla prima edizione Ottonello e Milone primi assoluti

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Stars Cup ASD Pedale Cossatese, alla prima edizione Ottonello e Milone primi assoluti

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Il Presidente ASD Pedale Cossatese Gionni Miscioscia, s.zo.

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