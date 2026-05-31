Stars Cup ASD Pedale Cossatese, alla prima edizione Ottonello e Milone primi assoluti FOTO

Si è svolta ieri Sabato 30 maggio la prima edizione delle 6 prove stars cup 2026, alla gara hanno partecipato 42 cicloamatori che hanno molto apprezzato la nuova salita.

Vincitore assoluto è risultato Ottonello Giovanni ASD Sanetti Sport Vincitrice assoluta Donne Milone Silvia ASD Sanetti Sport

Vincitore della categoria più anziani M8 il Biellese Aldo Zanacchi ASD Cycling Center Cossato.

Buona la partecipazione complessiva di atleti amanti delle gare in salita.

L'ASD Pedale Cossatese ringrazia tutti gli Enti che hanno collaborato e autorizzato la gara, i gruppi di servizi su strada motosfaffette, prot civiile,.servizi sanitari e il ristorante VALFRE' di Oropa per la sede ritrovo e premiazioni.



